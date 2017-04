«Tengo ideas para diez libros más», afirma Blue Jeans

Francisco de Paula Fernández (Sevilla, 1978) iba para periodista deportivo, pero un buen día se convirtió en Blue Jeans y ha acabado siendo el escritor de literatura juvenil más importante de España. Su receta: historias realistas con las que se identifican sus seguidores, un grupo heterogéneo de lectores que le sigue fielmente desde que en 2009 comenzó a publicar por capítulos ‘Canciones para Paula’ en su blog.

Ocho años y diez libros después, Blue Jeans presenta ‘Algo tan sencillo como estar contigo’ (Planeta), obra con la que completa su tercera trilogía -formada por ‘Algo tan sencillo como tuitear te quiero’ y ‘Algo tan sencillo como darte un beso’-, en la que se ha metido en la vida universitaria a través de personajes que afrontan los problemas propios de su edad. «Con los años me he ido mojando más. En mis últimos libros aparecen temas como las drogas, el sida o la bisexualidad y ahí está el trabajo del escritor. Trato mis temas con cariño, documentándome y preguntando», cuenta Blue Jeans. Eso sí, el amor y el desamor siguen siendo temas centrales en su literatura.

El escritor se siente orgulloso de haberse hecho mayor a la vez que sus lectores. «Empezamos cuando tenían 14 años y ahora el arco ha crecido porque ellos, que ya están en la universidad, siguen conmigo y encima se han unido los que ahora tienen doce. Y además, sus padres también me leen porque este tipo de libros no tiene edad», explica el autor de ‘El club de los incomprendidos’. Blue Jeans no comparte en absoluto el tópico de que los jóvenes no leen. «Leen lo que quieren. Lo que ocurre es que si a los 13 años se les da el Mío Cid, lo normal es que no se enganchen. Buscan otro tipo de lectura», asevera.

Conseguido el éxito en la literatura juvenil, Blue Jeans no siente, sin embargo, urgencia por saltar a la literatura para adultos. «Tengo ideas para diez libros más», bromea.