El Torres ultima la tercera entrega del cómic de El Rubius

No necesitan presentación. Uno tiene millones de seguidores en YouTube y está considerado por la revista 'Time' como uno de los jóvenes más influyentes del mundo. El otro no deja de sorprender con sus historias y tiene cautivados a miles de aficionados al cómic dentro y fuera de España. Imagínense si se unen... Pues lo han hecho. Y, como era previsible, han batido todos los récords. Una alianza como la de El Torres y El Rubius no podía tener otro final.

El Torres / Sur

Aunque en realidad es un comienzo porque el tándem sigue, y todo apunta a que seguirá. Hasta que los lectores los separen. A por la tercera entrega van ya de esa serie conjunta que coguioniza el malagueño El Torres e ilustra Lolita Aldea con el famoso youtuber como protagonista bajo el título de 'Virtual Hero'. Llegará a las librerías en abril. "Me lo estoy pasando muy bien con este proyecto, creo que ideas como esta son muy necesarias porque el cómic debe prestar más atención a la juventud, ese mercado está deseando que le cuentes historietas", considera el malagueño, que no ha parado desde que, el pasado año, el Salón Internacional del Cómic de Barcelona le otorgara su premio a la mejor obra española de 2015 por 'El fantasma de Gaudí', novela gráfica que firmaba con Jesús Alonso como dibujante. Un trabajo que precisamente les devolvía esta semana a la capital catalana con motivo de la presentación de la exposición 'Gaudí entre viñetas', que ellos protagonizan y que sirve de antesala al Salón, que se celebra este año del 30 de marzo al 2 de abril y en el que, además, se dará a conocer el cómic de la serie de TVE 'El Ministerio del Tiempo', en el que también anda metido el malagueño.

La novela gráfica 'Goya: lo sublime terrible' / Sur

Pero El Torres está en racha, y también esta semana presentaba en Madrid su último trabajo, 'Camisa de fuerza' (Dibbuks), novela gráfica que, sin salir de ese terreno en el que se mueve bien como es el terror, firma junto al dibujante Guillermo Sanna. Después de ver la luz a finales de año en Estados Unidos, ahora llega a España con el aval de ser considerado por la crítica norteamericana como lo mejor del malagueño, a quien califican como el “maestro del terror”. Siguiendo la estela de 'El velo', El Torres convierte a un cómico en un loco asesino. Pero no ha sido él precisamente quien ha elegido al personaje. Fue el personaje el que le eligió a él. Concretamente, Raúl Cimas. El popular actor y monologuista le pidió ser parte de uno de sus cómics. Dicho y hecho. Sólo que el malagueño, ni corto ni perezoso, lo convirtió en “villano”.

'Camisa de fuerza / Sur

Se siente a gusto El Torres en el género de terror. De ahí que ande como pez en el agua en la novela gráfica 'Goya: lo sublime terrible', que prepara junto al dibujante Fran Galán. Habrá que esperar a octubre para verla, pero ya avisa de que las pinturas negras "encajan muy bien en la trama de thriller”. Y pese a estar inmerso en este ambicioso proyecto, la filosofía de El Torres es el 'non stop'. Así que no deja de idear, y a la obra de Goya añade muchas más, como la serie de 'Mapa del miedo' o incluso trabajos tan diferentes a su estilo como el tebeo que ha realizado de forma conjunta con Klari Moreno.

Pero no se vayan todavía, aún hay más. Para satisfacción de sus seguidores, el malagueño tiene intención de retomar 'Nancy in hell', especialmente ahora que en Australia ultiman una serie para televisión sobre su famoso cómic. De momento, a él sólo le falta encontrar a la 'parte contratante': "Busco un dibujante que refleje lo que tengo en mente". Gabriel Hernández, quien le acompañara en este camino junto a la conocida detective también está por la labor pero su compromiso con Marvel le deja poco tiempo libre. No es nada paranormal, como la historia de 'El Velo'.

El Rubius, en la portada del cómic. / Sur

Como constata El Torres, son muchos los españoles que trabajan para el prestigioso sello estadounidense. Se atreve a cifrarlo en torno a un 35/40 por ciento. "Parece que aquí se están poniendo las pilas pero el mayor volumen de ventas se encuentra en Estados Unidos", asegura el malagueño, para quien el norteamericano es uno de sus principales mercados. Aunque él no se pone fronteras. En mayo estará en el festival del cómic de Munich. Pues eso, 'non stop'. Quien quiera estar al día de sus creaciones y las de sus colegas puede pasarse por www.amigocomics.com, allí van publicando sus novedades. Aquí sin viñetas. O sí. Todo se andará.