Inma López Silva indaga en los límites de la maldad

Málaga. A López Silva (Santiago, 1978) no le agradan las etiquetas, pero asume que 'Los días iguales de cuando fuimos malas' (Lumen) se presente como «una novela de mujeres, y feminista». «Está escrita por una mujer y no evito que mi activismo feminista aparezca en la voz narrativa», dice esta autora gallega, que debuta en castellano con una indagación sobre la maldad, la libertad y la injusticia. Una novela de chicas malas, de vidas torcidas y atrapadas en un sistema penitenciario «que no siempre justo» y del que «se libran a menudo los peores criminales».

Da voz a cinco mujeres insertas en el opresivo mundo carcelario: una monja, una prostituta gitana, una mula de la droga colombiana, una funcionaria de prisiones que soñó con triunfar en el ballet clásico y una escritora perturbada y condenada por intento de asesinato, llamada Inma y que tiene así «algo que ver» con la autora. «Me centro en las mujeres porque socialmente todas somos consideradas más malas y menos libres», dice López Silva, para quien era lógico «situarlas en presidio, en un módulo de mujeres, que es donde concentramos la maldad».

«Quería poner en cuestión qué es ser malo, averiguar dónde están los límites», cuenta la escritora, que a través de estos cinco perfiles muy pegados a la realidad se pregunta «qué significa hoy la maldad y la falta de libertad». «Somos una sociedad muy hipócrita. Escondemos en la cárcel lo que consideramos malo. No nos atrevemos a asumir que, en un momento dado, cualquiera puede caer en la maldad, tener un accidente y cometer un delito», se responde esta narradora, autora de una decena de libros en gallego.