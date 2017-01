SlenderMan, la leyenda que se convirtió en realidad

‘Cómete toda la cena o el hombre del saco vendrá a por ti esta noche’. Cualquier padre se pensaría más de una vez decir esta frase si supiera que, efectivamente, el hombre del saco iba a llevarse a su hijo de madrugada. Aunque las leyendas urbanas suelen tener una base real, se quedan en eso, en leyendas que sirven para asustar a otros. Pero con SlenderMan (‘Hombre esbelto’, en castellano) estamos ante un caso muy diferente. Lo que surgió como una ficción para Internet se tornó en realidad cuando dos niñas estadounidenses asestaron 19 puñaladas a otra porque el misterioso ser se lo había exigido, según su testimonio.

El libro Título: ‘Homo Tenuis’. Autor:Francisco Jota-Pérez. Editorial: GasMask Editores. Precio:14 euros. Páginas:149 páginas.

Pero, ¿qué o quién es SlenderMan? La editorial malagueña GasMask analiza este fenómeno en su nuevo libro, el ensayo ‘Homo Tenuis’ escrito por Francisco Jota-Pérez. El autor disecciona la leyenda surgida en 2009 en la Red que dentro de unas semanas protagonizará un documental en el canal HBO. «Todo se originó en el foro ‘Something Awful’, donde se buscaba el mejor creepypasta (relato corto de terror compartido por la red)», explica Miguel Ángel Villalobos, editor de GasMask. «Lo sorprendente es que gracias a que se conoce el momento exacto de su nacimiento, se puede observar perfectamente su evolución», añade Villalobos.

Francisco Jota-Pérez firma el libro.

Eric Knudsen no imaginaba la repercusión que tendrían las fotos trucadas que subió al mencionado foro. En ellas se veía a un grupo de niños en la década de 1980 con un misterioso ser sin rostro detrás. Su gran altura, aunada a sus largas extremidades y al traje negro que llevaba confirió a SlenderMan un carácter viral sin precedentes. Internet acababa de crear a su propio hombre del saco.

Invasión en la Red

Las historias no tardaron en invadir la Red. Relatos cortos, cómics, montajes fotográficos y hasta videojuegos dedicaban un espacio a este ser. Pero todo cambió el 31 de mayo de 2014. Lo virtual daba el salto a lo real. Dos niñas de 12 años asestaban 19 puñaladas a una compañera de colegio en Wisconsin, (EE UU), porque SlenderMan «se lo había pedido». Todo era parte de un ritual. La víctima logró sobrevivir y las dos agresoras fueron juzgadas como adultas, enfrentándose cada una a 65 años de prisión, según recoge ‘Homo Tenuis’.

SlenderMan sirve de hilo conductor para el quinto volumen del joven sello malagueño

Jota-Pérez define a partir de este suceso el concepto de ‘hiperstición’, comenzando con las palabras del filósofo Mark Fisher: «Solo porque algo no sea ‘real’ en este momento no quiere decir que no lo vaya a ser en algún instante en el futuro. Y una vez que se hace real, en cierto sentido ya lo ha sido». SlenderMan se convierte así en el hilo conductor de un libro que profundiza en la incidencia que determinados conceptos tan aterradores como ficticios han tenido en el mundo real.

‘Homo Tenuis’ está presentado modo de collage de técnicas y modelos narrativos experimentales que tienen un fin común: explicar cuándo y por qué la ficción se convierte en realidad. El diseño de las páginas es un reflejo del contenido: los espacios y el estilo tipográfico van variando, como si de bloques individuales con ideas autónomas se tratara. Pero el nexo común a lo largo de todo el relato está presente.

El auge de las historias ligadas a SlenderMan, y más concretamente la del suceso de Wisconsin, ha llevado también a que el canal estadounidense HBO lance el documental ‘Beware SlenderMan’ (‘Cuidado con SlenderMan’) en unas semanas.

El quinto libro de GasMask se convierte en el primer ejemplar en español que trata el fenómeno, tal y como reivindica su editor. «La idea se confeccionó en Internet, después de ver a Francisco Jota-Pérez dar una conferencia sobre el tema de la hiperstición», explica Villalobos. ‘Homo Tenuis’ replica así el concepto que su autor analiza: surge en la Red y da el salto al mundo real, aunque en este caso en forma de ensayo.