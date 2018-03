Málaga, que está llena de innovación, cultura... y también de museos, donde el diseño y la comunicación están en su fase de esplendor, donde hay pequeñas ideas que crecen hasta tener cabida en el panorama nacional. Málaga es esa ciudad donde uno quiere vivir por tantas razones que cuesta enumerarlas y también es esa ciudad que un día puede quedarse pequeña. Estamos al sur del sur y todo se concentra en el centro del centro. Surgen barreras para traer talento, surgen dificultades para retener el talento, y lo fácil es pensar que aquí no se puede conseguir crear un proyecto a niveles de nuestra Capital o la otra capital, también nuestra. Pero hay emprendedores que siguen apostando por nuestra ciudad y proyectos que nos dejan anonadados porque su calidad y originalidad responden más a los cánones que tenemos para países extranjeros que a nuestras propias expectativas. Uno de estos proyectos alucinantes es Campus WOB, un campamento de verano que nada tiene que ver con la imagen que cualquiera puede tener de un campamento. Y Campus WOB está en Málaga, no en Madrid, Berlín, Houston, París... está en nuestra ciudad y a él vienen cada año estrellas de la NBA, artistas del nivel del Circo del Sol, músicos increíbles, especialistas en disciplinas tan interesantes como desconocidas: el acroyoga, la educación consciente... ¿cómo es posible que una experiencia de este nivel esté aquí? Muy sencillo: existen malagueños que no creen en las barreras, que no tienen prejuicios, que apuestan por sus sueños con una pasión envidiable. Malagueños como David Fernández, fundador de WOB, que solo se rodea del mejor talento y que siempre va más allá de la primera idea, buscando una calidad superior, una experiencia inolvidable, un universo de magia y sentimientos puros para, a través de este campamento, construir un mundo mejor para los niños. Esto está pasando aquí, en Málaga, sin ir más lejos. Este y tantos otros proyectos únicos que son los que hacen de esta ciudad el centro del centro de la innovación, por muy al sur del sur que estemos.