El legado de Gervasio Sánchez Un detalle de la exposición. / SUR El Archivo Municipal acoge la exposición fotográfica 'Antología', que reúne 25 años de trabajo del fotoperiodista SUR Viernes, 13 abril 2018, 01:12

Las Salas Mingorance del Archivo Municipal acogen la exposición fotográfica 'Antología', de Gervasio Sánchez, una muestra compuesta por 100 fotografías, a color y en blanco y negro, que se ordenan de forma cronológica recorriendo 25 años de trabajo del fotoperiodista. Esta exposición antológica, organizada con motivo de la concesión del Premio Nacional de Fotografía otorgado por el Ministerio de Cultura, representa una larga travesía en numerosos escenarios bélicos y posbélicos. Así, la muestra se vertebra en cinco grandes bloques: América Latina, Balcanes, África, Vidas minadas y Desaparecidos.

Según la comisaria, Sandra Balsells, «la exposición constituye un contundente legado histórico para que en el futuro no se pueda dudar del pasado». Así, «la fructífera producción de Gervasio Sánchez supone una innegable aportación a la fotografía de reportaje y constata cómo a través de ella puede dignificarse a las víctimas, retratadas con una mirada particular que enaltece los mejores valores del fotoperiodismo», señaló.

Para Balsells, «Gervasio Sánchez es temperamento y pasión. Intención y empecinamiento. Inconformismo y rebeldía. Emoción y desgarro». Así, aseguró que «ha sabido trascender la enseña de reportero de guerra hacia un triple reto profesional: ha reafirmado su nítida vocación y convicción de fotoperiodista independiente; ha incorporado a los temas de actualidad la construcción de proyectos fotográficos de largo alcance; y ha contribuido a que la fotografía documental española goce de un merecido reconocimiento como obra fotográfica intrínseca».

En cuanto al primero de los bloques temáticos de la exposición, América Latina, el propio autor explicó que «fue en las guerras centroamericanas, las dictaduras del Cono Sur y los conflictos eternos del continente americano donde me hice fotógrafo».

«Mi primer viaje a América Latina duró 82 días. Viajé por México, Guatemala, Belice, El Salvador y Nicaragua. Cubrí las primeras negociaciones de paz salvadoreñas, presencié el triunfo sandinista, sentí el terror guatemalteco cuando intentaba hacer mi primer reportaje sobre los desaparecidos y quedé extasiado ante las ruinas aztecas y mayas», detalló.

Por otra parte, en relación al bloque de los Balcanes, Gervasio Sánchez destacó que «la década de los 90 empezó con gran optimismo. Sin tensiones entre las grandes potencias muchos soñaban con el fin de las guerras locales o regionales, pero la desintegración de la Unión Soviética y las desavenencias en la antigua Yugoslavia provocaron el inicio de múltiples conflictos con miles de muertos y desaparecidos y millones de refugiados».

Blanco y negro

Asimismo, señaló que cuando comenzó la guerra de Bosnia, acudió a Sarajevo, momento en el que comenzó «a trabajar en blanco y negro con una cámara sin motor». Esas imágenes, aseguró, «son las que mejor explican el cerco de la capital bosnia».

«Muchas veces me han preguntado cuál ha sido la situación más horrible que he tenido que documentar. Y a pesar de que nunca me ha gustado comparar un conflicto con otro, he de reconocer que la cumbre del sufrimiento, mi particular corazón de las tinieblas, fue Goma durante la tragedia ruandesa del verano de 1994. Literalmente tuvimos que pisar cadáveres para movernos en los campos de refugiados. Los enfermos de cólera, disentería o malaria miraban a la cámara, agonizaban y morían», ha detallado Sánchez.

En este punto, el fotoperiodista ha indicado que «las imágenes de Goma supuraron mi conciencia y nunca dejaron de perseguirme en sueños». Además, ha explicado que «muchas de aquellas guerras eran protagonizadas por niños armados con fusiles de asalto siempre dispuestos a la venganza más cruel, aunque eran permisivos con los periodistas, pues no impedían presenciar ni filmar sus atrocidades».