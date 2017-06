Juicios y crímenes imperfectos

Si hay un subgénero que está ahora mismo en el pico de la tendencia televisiva es el True crime, nombre que engloba las series o películas documentales normalmente estrenadas y producidas por plataformas de televisión y que tratan sobre casos policiales escabrosos, crímenes con escándalo o asuntos judiciales que están resueltos de una manera discutible. A medio camino entre el documental y la ficción, el antecedente directo de este género también deambula entre la literatura y el periodismo; hablamos concretamente de la novela de no ficción, una categoría que inauguró ‘A sangre fría’ de Truman Capote y que a menudo se utiliza como referente.

En España ya había costumbre a que primero Televisión Española y después otras cadenas privadas explotaran casos judiciales reales mediante varias miniseries de desigual suerte que trataron crímenes de esos que conmocionaron a la opinión pública, y siempre basadas en sentencias, es decir, que no iba más allá de los hechos que se dieron por acreditados en sus respectivos juicios. En el caso del True crime y con algunas excepciones, no se trata sólo de historias basadas en hechos reales, sino que en ausencia de actores o de diálogos escritos se utilizan recursos policiales, vídeos caseros, pruebas judiciales y testimonios como material para elaborar un discurso basado en la investigación periodística y que tiene en el montaje su principal y más valedor recurso. En algunos casos, como en la pionera ‘The Jinx’ (‘El gafe’, HBO, 2015), que esta sección recomendó en su momento, los resultados de la investigación elaborada para la serie, que duraron cerca de diez años, consiguieron cerrar un caso que judicialmente no se pudo resolver gracias a una confesión con micro abierto. Netflix, la plataforma de televisión por internet, se ha convertido en una especialista en la producción de documentales y respondió a la HBO pocos meses después con ‘Making a murderer’ (Netflix, 2015), una serie de diez episodios que también fue un escándalo en su momento por señalar los errores premeditados del proceso judicial que acabaron metiendo en la cárcel a un hombre inocente.

De esta misma cadena es la serie de la que todo el mundo habla. ‘The Keepers’ (Netflix, 2017) es una terrorífica miniserie de 7 capítulos centrada en el asesinato de una monja en 1969 en Baltimore, y que a partir del segundo episodio va desgranando una trama de abusos sexuales bastante oscura y que ha supuesto otro auténtico hito en la historia del True crime, de la que no paran de salir nuevos productos. En mayo también nos llegó un relato increíble. ‘Mommy Dead and Dearest’ (Netflix, 2017) cuenta la historia del asesinato de Dee Dee Blanchard, una señora que utilizó a su hija como coartada para realizar varios fraudes mediante la fábula de enfermedades inventadas para lo que le puso en una silla de ruedas y le medicaba de forma innecesaria. Si hablamos sólo de películas documentales, Netflix presenta cada año un paquete que constituye una nueva forma de sensacionalismo y entre las que cabría destacar, más por lo que cuentan que por cómo lo hacen, películas como la que habla del asesinato de ‘Amanda Knox’, el increíble relato del subgénero de las cosquillas en el mundo del porno, ‘Tricked’, o ‘Team Foxcatcher’ que habla sobre las paranoicas de estridencias de John Du Pont y el asesinato del luchador David Schultz.

A España también ha llegado esta moda con un par de producciones reseñables. En primer lugar, ‘Muerte en León’ (Movistar +, 2017) cuenta la historia del reciente asesinato de la presidenta de la Diputación y del Partido Popular en León, Isabel Carrasco, de una factura estupenda y que también ha abierto una brecha en la investigación judicial, ya que no se investigó a una persona clave en dicho crimen. Y en segundo lugar, hace poco que se estrenó ‘Lo que la verdad esconde’ (Antena 3, 2017) que sin voz en off, empleando únicamente la reconstrucción de los hechos y los testimonios del juicio, intenta aportar luz al crimen de Asunta Basterra por el que sus padres adoptivos cumplen pena de cárcel. No es que la realidad supere a la ficción, es que algunos documentales dan más miedo que muchas películas de terror.