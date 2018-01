Diez juegos de mesa para regalar en estas fiestas Los juegos de mesa tienen propuestas para todos los gustos y estilos. / SUR El Parchís, la Oca y otros clásicos han quedado relegados a un segundo puesto para dar paso a propuestas más elaboradas y dinámicas JON SEDANO Málaga Martes, 2 enero 2018, 00:11

Los juegos de mesa clásicos que han permanecido vigentes desde sus orígenes cuentan desde hace años con competidores que han hecho que aparezcan comercios y locales especializados por las principales ciudades. Málaga tiene varios, donde se pueden encontrar todos los títulos de nuestra lista, aunque muchos de ellos, también se venden en grandes superficies.

Aventureros al tren

Tablero del juego de mesa 'Aventureros al tren'. / SUR

En 2004 veía la luz el juego de mesa 'Ticket to Ride', que en castellano se tradujo como 'Aventureros al tren'. Galardonado con multitud de premios, su propuesta es sencilla a la par que permite aplicar una buena dosis de estrategia a cada partida: a través de una serie de cartas que se otorgan al inicio, los jugadores tendrán que conseguir unir ciudades mediante líneas de ferrocarril. Para hacerlo, deberán robar por turnos cartas de vagones que canjearán por fichas para situar en las vías. El problema surge cuando varios jugadores quieren ir por el mismo recorrido. Solo el más rápido o el que más suerte tenga con sus cartas, podrá conseguirlo.

'Aventureros al tren' cuenta con numerosas versiones. Desde la original, que se situa en EE UU, hasta la que nos propone dar la vuelta al mundo, pasando por la que nos lleva a las principales capitales europeas e incluso una versión para niños, 'Aventureros al tren: El primer viaje'.

Las partidas de la versión normal, en la que pueden jugar de 2 a 5 personas, duran unos 45 minutos y están destinadas a jugadores de más de 8 años. La versión infantil baja esa franja a los 6 años, un tiempo de 15 a 30 minutos y un máximo de 4 jugadores. El precio oscila entre los 30 y 40 euros según la tienda.

Aventureros al tren Precio: 39,99€ Nº Jugadores: 2-5 Edad recomendada: +8 años Duración: 30-60 minutos Editorial: Edge

Agrícola

Tablero del juego de mesa 'Agrícola'. / SUR

Quienes disfruten de los juegos de gestión de recursos, tienen en ‘Agrícola’ su obra cumbre. El juego, que apareció por primera vez en 2007, propone a los participantes convertirse en campesinos que han de velar por su familia. Para ello, tendrán que ir sembrando cosechas, recolectando comida y haciendo frente a las inclemencias del tiempo a lo largo de los años. Al final, el jugador que mejor haya gestionado su familia será el ganador.

Desde su salida se ha convertido en todo un referente de los juegos de mesa de estilo europeo, llegando a conseguir en 2008 el premio al Mejor Juego del Año. En 2016 Devir lanzó en nuestro país la versión revisada del juego, que añadía cambios sustanciales y mecánicas nuevas, aunque la esencia original se mantenía.

Existe también una versión para dos jugadores, ‘Agrícola: Animales en la granja’, que cuenta a su vez con una expansión.

Agrícola Precio: 45€ Nº Jugadores: 1-4 Edad recomendada: +12 años Duración: 30-180 minutos Editorial: Devir

King of New York

Tablero del juego de mesa 'King of New York'. / SUR

Primero fue ‘King of Tokyo’ y luego llegó ‘King of New York’, una versión mejorada del primero que incluía nuevas mecánicas y monstruos para elegir. El juego se basa en las películas clásicas en las que gigantescos seres se enfrentan entre sí mientras crean el caos en una ciudad.

Bajo esa propuesta, los jugadores tendrán que enfrentarse entre ellos lanzando dados y utilizando cartas que les otorgan poderes, con el objetivo de ser los primeros en llegar a 20 puntos. Pero la tarea no es sencilla, muchos quieren hacerse con ese premio. La parte de la ciudad más codiciada, la isla de Manhattan, se convierte en el lugar donde más puntos se consiguen, pero a su vez, donde más daño se recibe. ¿Es preferible aguantar los ataques de nuestros adversarios para ganar o perderemos demasiada vida en el camino? La respuesta está en la estrategia de cada uno.

La sencillez de ‘King of New York’ hace que sea un juego idóneo para toda la familia, ya que permite que niños mayores de 8 años puedan disfrutar de él. Aun así, a los adultos también les supondrá un reto. La experiencia se puede ampliar con la expansión ‘Power Up!’ que añade nuevas fichas y un personaje extra al juego base.

King of New York Precio: 34,95€ Nº Jugadores: 2-6 Edad mínima: +8 años Duración: 40 minutos Editorial: Devir

Pequeños Grandes Westerns

Tablero del juego de mesa 'Pequeños Grandes Westerns'. / SUR

Dentro de la serie ‘Pequeños grandes…’ que engloba a juegos de mesa con estilos totalmente diferentes entre sí, pero de gran calidad en cajas reducidas, encontramos el centrado en el oeste. ‘Pequeños Grandes Westerns’ lleva a los jugadores a convertirse en pistoleros que han de luchar entre sí por hacerse con el mayor botín.

Tanto la dinámica como la estética son lo que hacen grande a este juego. Con un estilo basado en cartas de póker y edificios de cartón que evocan a las principales localizaciones del oeste, el jugador debe ir gestionando a los miembros de su banda con sabiduría. Dependiendo de dónde sitúe a cada uno tendrá un beneficio u otro, que repercutirá en los puntos finales.

Aunque la caja sea pequeña, en el interior esconden componentes vistosos de gran calidad. Los dados tienen aspecto de bala, mientras que las fichas han sido construidas con forma de monedas o pistoleros entre otras cosas.

Pequeños Grandes Westerns Precio: 19,95€ Nº Jugadores: 1-4 Edad recomendada: +14 años Duración: 30-45 minutos Editorial: Devir

Pandemic Legacy: Temporada 1

Tablero del juego de mesa 'Pandemic'. / SUR

Uno de los juegos de móvil que más de moda se ha puesto en los últimos tiempos es el ‘Plague Inc.’. En él se invita a los jugadores a crear un virus para ver cómo se propaga por el mundo. Pero su propuesta no es ninguna novedad, es más, se basa en un reconocido juego de mesa de nombre 'Pandemic'.

Durante varios años ‘Pandemic’ ha estado considerado uno de los mejores juegos de tablero del mundo, pero ahora, la versión 'Legacy' se ha hecho con el trono. El juego cooperativo por excelencia, donde los jugadores han de luchar juntos para evitar que una plaga se expanda, tienen en su nueva versión un concepto novedoso en juegos de mesa: existen 12 misiones que se deberán cumplir en orden, determinando cada una de ellas lo que ocurrirá en la siguiente. De esta forma, la partida sumerge a los jugadores en una campaña frenética que requerirá de gran estrategia y colaboración.

Una vez concluidas las 12 misiones, el juego pasará a convertirse en versión normal, ya que sobre el tablero se habrán ido pegando pegatinas que no se podrán reutilizar y que dejarán el tablero listo para su uso en modo clásico. Así, ‘Pandemic Legacy’ ofrece dos experiencias en una.

Pandemic Legacy: Temporada 1 Precio: 49,95€ Nº Jugadores: 2-4 Edad recomendada: +13 años Duración: 60 minutos Editorial: Devir

Twilight Struggle: La Guerra Fría 1945-1989

Tablero del juego de mesa 'Twilight Struggle'. / SUR

El juego de mesa por excelencia. A lo largo de numerosos años ha liderado la lista a mejor juego de la BoardGameGeek, página americana de referencia, situándose ahora en el cuarto puesto. Ambientado durante el periodo de la Guerra Fría, un jugador representará a EE UU, mientras que el otro llevará a la URSS.

Con un gigantesco tablero dividido en seis regiones geopolíticas, donde aparecen marcadores como la Carrera espacial o el nivel de DEFCON actual, los dos jugadores tendrán que hacer lo posible por alzarse con la victoria. Para ello, mediante cartas que podrán ir utilizando según la fecha, se irán consiguiendo puntos con los que dirigir el marcador hacia su posición. Pero habrá que tener cuidado y evitar que se inicie una guerra nuclear durante la ronda de cada uno.

‘Twilight Struggle’ es un juego altamente recomendado para los amantes de la historia y para los jugadores más experimentados.

Twilight Struggle: La Guerra Fría 1945-1989 Precio: 46,95€ Nº Jugadores: 2 Edad recomendada: +14 años Duración: 180 minutos Editorial: Devir

Spartacus: Un juego de sangre y traición

Tablero del juego de mesa 'Spartacus: Un juego de sangre y traición'. / SUR

Los productos que provienen de series o películas no suelen tener gran calidad, pero en el mundo de los juegos de mesa se suelen encontrar grandes excepciones, como le ocurrió a ‘Firefly’, ‘Battlestar Galactica’ o ‘Spartacus’. Este último, que fue lanzado en 2012 y cuenta con dos expansiones (una de ellas solo en inglés), se ha convertido por méritos propios en uno de los juegos de mesa más polivalentes del mercado.

Sin un estilo de juego definido y con tres propuestas muy diferentes entre sí, ‘Spartacus: Un juego de sangre y traición’ propone a los jugadores liderar una casa de gladiadores y hacer lo posible porque esta sea la más popular de Italia. Para lograrlo, el juego se divide en tres partes muy diferenciadas entre sí: una primera parte de gestión de recursos y uso de cartas de habilidad, donde se podrá ‘fastidiar’ al resto de jugadores; una segunda en la que se hacen apuestas para poder comprar nuevos esclavos, y una tercera en la que se lucha en una arena de gladiadores con miniaturas y dados.

Su diversidad de estilos, así como su dinamismo y opciones para aliarse y traicionar a los compañeros, llevan a ‘Spartacus: Un juego de sangre y traición’ a ser una de las apuestas más recomendables para jugar con amigos (o enemigos) tanto aficionados como neófitos en lo que a juegos de mesa se refiere.

Spartacus: Un juego de sangre y traición Precio: 42,95€ Nº Jugadores: 3-4 Edad mínima: +18 años Duración: 120 minutos Editorial: Devir

Saboteur Deluxe

Componentes del juego de mesa 'Saboteur'. / SUR

Si nos gusta fastidiar al prójimo o los juegos en los que tenemos que descubrir a un infiltrado en el grupo, ‘Saboteur’ es una apuesta ideal. El juego se compone de un mazo de cartas que muestran una serie de túneles por el interior de una mina. Al inicio de la partida, se sitúan tres cartas a una distancia de siete espacios de la salida. Una de ellas esconde una pepita de oro, tesoro por el que competirá un grupo de enanos. Pero cuidado, entre ellos hay uno o más traidores que quieren hacerse con el oro para sí mismos. Por ello, a medida que cada jugador va poniendo cartas que llevan hacia la meta, el traidor podrá descubrirse y romper los recorridos o mantenerse en las sombras fastidiando al resto.

‘Saboteur’ es un juego de mesa muy sencillo, que permite disfrutar de él a un público muy polivalente. Además de la versión básica, donde hay dos equipos enfrentados (mineros y traidores) que pueden realizar acciones entre sí, la versión Deluxe incluye la segunda parte que añade más estrategia al juego mediante nuevos personajes y eleva el número de participantes hasta 12.

Saboteur Deluxe Precio: 21,95€ Nº Jugadores: 2-12 Edad mínima: +8 años Duración: 30 minutos Editorial: Last Level

Last Friday

Tablero del juego de mesa 'Last Friday'. / SUR

Los amantes del género “slasher”, es decir, las películas en las que un poderoso asesino se dedica a perseguir a sus víctimas por oscuros terrenos y a matarlas de la forma más salvaje, tienen en ‘Last Friday’ una cita. El juego, que ha sido publicado este año en España por la empresa Last Level, acaba de lanzar en nuestro idioma una expansión que mejora numerosos aspectos.

Tomando como base juegos de persecución como ‘Sombras sobre Londres’ o ‘Furia de Drácula’, ‘Last Friday’ divide su apuesta en cuatro actos que tratan, y consiguen, sumergir a los jugadores en una saga de terror. En dos de ellos, un grupo de monitores que ha llegado a un campamento tendrá que hacer lo posible por sobrevivir a un maniaco que se mueve por el escenario sin que ellos sepan dónde está. Solo podrán descubrir su posición cada cierto tiempo o mediante habilidades. En los otros dos actos, serán los monitores los que se unan para intentar poner fin a la vida del asesino. Lo bueno del juego es que aunque uno de los monitores muera, podrá volver a la partida en el siguiente acto mediante otro personaje recién llegado al campamento. Además, cada acto se podrá jugar de forma individual.

La mecánica de ‘Last Friday’ logra plasmar en un tablero la sensación de estrés que vivían los personajes de la saga ‘Viernes 13’. Aun así, para los que quieran disfrutar aún más de su propuesta, se ha lanzado una expansión llamada ‘Last Friday: Regreso al Campamento Apache’ que incluye además de dos personajes con habilidades especiales que añaden emoción al juego, un nuevo villano que se enfrentará al maniaco para conseguir matar al resto de jugadores: el demonio, también conocido como Freddy Krueger. De esta forma, mientras unos jugadores luchan por sobrevivir, los otros dos se enfrentan entre sí.

Last Friday Precio: 46,95€ Nº Jugadores: 2-6 Edad mínima: +14 años Duración: 30-120 minutos Editorial: Last Level

Zombicide: Black Plague

Componentes del juego de mesa 'Zombicide: Black Plague'. / SUR

Hablar de la saga Zombicide es hablar de uno de los juegos de mesa más exitosos de los últimos tiempos. Cuando fue lanzado al mercado mediante una campaña de mecenazgo en Kickstarter era uno de los primeros juegos que rebasaba la frontera de los 100 euros. Su calidad y cantidad de miniaturas no defraudó y empezaron a salir expansiones. Inicialmente estaba ambientado en la época actual pero un nuevo mecenazgo se llevó el juego a la Edad Media bajo el nombre ‘Zombicide: Black Plague’.

El juego, de estilo americano, donde priman las miniaturas, los dados y los combates, transporta a los jugadores a un mundo de fantasía plagado de zombis y seres monstruosos. De forma cooperativa y hasta un máximo de 6 personas (se puede jugar también en solitario), los guerreros irán avanzando por un tablero modular que se formará para cada partida, realizando misiones y enfrentándose a todos sus enemigos.

Con buena dosis de rol, pero sobre todo con un sistema sencillo, que encandilará a los amantes de los juegos de mesa y a los nuevos jugadores, la caja básica viene cargada de miniaturas, tableros y fichas. Quienes quieran aumentar la experiencia, tienen a su disposición una gran cantidad de expansiones, que van desde nuevos enemigos hasta una nueva caja que lleva por nombre ‘Wulfsburg’ y añade hombres lobo a la aventura.