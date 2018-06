Joséphine Baker y Franz Kafka: De la bailarina de la Belle Époque al autor de 'La Metamorfosis' Josephine Baker a su llegada a Madrid. / R. C. Albas y ocasos Tal día como hoy nacía Joséphine Baker, quien se convertiría en la primera 'celebrity' negra de la historia, y moría Franz Kafka, cabalgando en montura de ansiedades y alienaciones entre el existencialismo y el expresionismo MARÍA TERESA LEZCANO Domingo, 3 junio 2018, 00:22

Tal día como hoy nacía Joséphine Baker, quien se convertiría en la primera 'celebrity' negra de la historia, y moría Franz Kafka, cabalgando en montura de ansiedades y alienaciones entre el existencialismo y el expresionismo.

Joséphine Baker. Del 3-6-1906 al 12-4-1975

Tres de junio de 1906. Nace, en la misuriana ciudad de Saint Louis, Fedra Josephine McDonald, que tras metamorfosearse artísticamente en Joséphine Baker, se convertiría en la primera «celebrity» negra de la historia. Tras debutar en Broadway a los dieciséis años, Joséphine se marchó a bailar a París, desvestida de plátanos artificiales y acompañada por un leopardo viviente, escandalizando la capital francesa a ritmo del entonces desconocido en Europa charlestón, mientras tomaba como secretario a George Simenon, quien aún no había gestado al sagaz comisario Maigret y paseaba su libre inspiración por la bohemia y el faranduleo de la Belle Époque. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, Joséphine guardó sus plátanos y sus plumas de vedette y codificó sus partituras musicales en mensajes contraespiados al servicio de la Resistencia, y tras la liberación se compró un castillo en Dordoña, donde se instaló con los doce huérfanos de razas diversas que había ido adoptando aunque, habida cuenta que los doce niños comían mucho y el castillo dordoñés más que comer engullía, se marchó a hacer las Américas para sanear la maltrecha economía familiar. Ya que por todos es sabido que nadie es profeta en su tierra, y si eres negra en el sur estadounidense de finales de los años cuarenta apaga y vámonos que viene el ku klux klan, Baker regresó a Europa para iniciarse masónicamente en la Gran Logia Femenina de Francia. Volverá a Norteamérica para participar en la marcha whasingtoniana de Martin Luther King, mientras su castillo es sacado a subasta pública a pesar del cheque que Brigitte Bardot le hace llegar, y será su amiga Grace de Mónaco quien le ofrecerá un alojamiento vitalicio en el principado. Baker bailará por última vez durante las actuaciones conmemorativas de sus cincuenta años de carrera, y tras la correspondiente representación frente a espectadores como Alain Delon, Sofía Loren, Mick Jagger y la propia princesa Grace, el cerebro de Joséphine emprenderá su propia danza vascular y se acabó lo que se daba. El charlestón, en este caso.

Franz Kafka. Del 3-7-1883 al 3-6-1924

Dieciocho años después del nacimiento misuriano de Joséphine Baker moría, en la austriaca Kierling y cabalgando en montura de ansiedades y alienaciones entre el existencialismo y el expresionismo, Franz Kafka. Nacido en el seno de una familia de judíos asquenazíes, empezó a estudiar Química en la Universidad de Praga aunque, al cabo de sólo dos semanas se le rebelaron los elementos de la tabla periódica y se recicló hacia la Historia del Arte y la Filología alemana, aunque fue paternalmente conminado a una carrera de derecho que sólo logró digerir con tragos masivos de Dickens y Goethe y bocados alternos de Cervantes y Flaubert. A la vez que simultaneaba un tedioso empleo burocrático con la redacción de 'La Metamorfosis', a Franz le diagnosticaron tuberculosis y, si bien el tenaz bacilo tardaría varios años en completar su invasión, anduvo incordiando a todas horas mientras un no menos tenaz Franz iba ampliando su obra: tú me afiebras a bocados kochianos y yo escribo 'Un Médico Rural'; tú me envías, de un empujón hemoptísico, al sanatorio de Schlesen y yo me invento unas parábolas aforísticas y unos 'Cuadernos en Octava'; tú me confinas en una pulmonía y en el hospital de Wiener Wald, y yo me refugio en la proyección narrativa de 'El Castillo'; tú me infectas a pasos larvados y crónicos y yo cronifico estilísticamente 'El Proceso'; tú te cebas como una bestia hambrienta en mi laringe y yo redacto bestialmente 'Un Artista del Hambre'... Antes de que el definitivo bocado del infausto bacilo, que por esas épocas anteriores a la penicilina andaba desatado en su avidez, lo confinara en la Contemplación ectoplásmica y académicamente estudiada, Kakfa le pidió a su amigo y albacea Max Brod que tras su muerte destruyera todos los manuscritos que pululaban por esos limbos de la inedición. Afortunadamente, Brod se pasó la orden de Franz por las frías gónadas de 'El Desaparecido' y decidió publicar los textos custodiados, y la compañera de Franz, Dora Diamant, si bien cumplió parcialmente el deseo póstumo no editando el material del que disponía, tampoco se resignó a prohijar la festiva combustión de palabras kafkianas, cambiando la destrucción por la ocultación, hasta que llegó la Gestapo y confiscó todo lo confiscable, es decir todo lo que halló inédito. Algunos de esos textos nacionalsocialistamente afanados nunca fueron recuperados. Auf Wierdersehen.