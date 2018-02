Jorge Roelas busca en Málaga a las dos parejas de la comedia Maletas Entre ayer y hoy se celebra el casting para escoger los tres actores y una actriz que protagonizan el montaje SUR Miércoles, 21 febrero 2018, 17:58

Celos y pasiones, pequeñas o vigorosas peleas, confesiones y juramentos, anécdotas y revelaciones, amor a quemarropa y situaciones escabrosas… Jorge Roelas sonríe al ver cómo están tomando vida en el salón Rossini del Teatro Cervantes y en el escenario del Teatro Alameda las discusiones matrimoniales con las que se anuda la trama de Maletas. Cerca de una treintena de intérpretes malagueños ha acudido a la llamada de Factoría Echegaray con la que el actor, dramaturgo, director y guionista madrileño afincado en el Rincón de la Victoria escogerá a los tres actores y una actriz que encarnarán a dos parejas de dos generaciones, el matrimonio hetero de Estela y Ricardo y el homosexual formado por el hijo de éstos, Olmo, y Marco. Estas dos parejas que no se soportan y que han decidido separarse forman el eje de una comedia que se ensayará desde el 23 de marzo con la vista puesta en el estreno del 1 de mayo en el Teatro Echegaray.

Roelas afina, matiza y puntualiza las interpretaciones de los fragmentos que los candidatos han preparado para este casting, que comenzó ayer en el Teatro Alameda con las primeras pruebas para los personajes de Olmo y Marco. Diecisiete jóvenes acudieron a la calle Córdoba a esta primera sesión. De ellos, seis preseleccionados coinciden hoy en el salón Rossini del Teatro Cervantes con una docena de aspirantes a ser Estela y Ricardo, un matrimonio agrietado por más de 30 años de convivencia. El director y autor de Maletas, con el apoyo de Alejandra Nogales como ayudante de dirección, los está mezclando en jornada de mañana y tarde en distintas escenas en las que se aprecia la comicidad de la pieza. “Tened en cuenta que os habéis dicho ya de todo”, explica Roelas. “Tomaos el tiempo que necesitéis… No empieces tan dramático que si no cuando llegues al clímax qué vas a decir… Así, tienes toda la intención, pero hazlo más despacio…” Además de soltar alguna carcajada y musitar entre dientes los diálogos, Roelas matiza las posturas y los movimientos de los candidatos y los anima a medir los tiempos, a explotar la comicidad de sus personajes, a no cargar de drama unas peripecias vitales llenas de nubarrones pero también de hilaridad.

Los cuatro intérpretes malagueños o afincados en la ciudad que salgan de este casting ensayarán Maletas bajo la mirada de Roelas y Alejandra Nogales entre el 23 de marzo y el 30 de abril. ¿El amor tiene fecha de caducidad? es la pregunta que sobrevuela la trama de la nueva producción de Factoría Echegaray, que se estrenará el 1 de mayo y permanecerá en cartel de martes a domingo hasta el 13 del mismo mes. Unicaja presenta este montaje, cuyas entradas están ya a la venta (15 euros precio único y oferta de 2 entradas por el precio de 1 los pases de martes, miércoles y jueves).

Los personajes de Maletas

Estela: Mujer de Ricardo y madre de Olmo, de buen ver [lo que no quiere decir que se busque una modelo], heterosexual, con mucha energía, de entre 55 y 70 años. Que pueda parecer madre de un hombre de 32 a 35 años. Ha llevado las riendas de su casa toda la vida. No ha trabajado fuera de casa. Con gran dosis de comicidad.

Ricardo: Hombre, marido de Estela y padre de Olmo, de 55 a 70 años, que pueda parecer padre de un hombre de 32 a 35 años. Heterosexual. Gran lector. Hombre con una cultura por encima de la media. Con mucha energía. Con gran dosis de comicidad.

Marco: Hombre que ha sobrepasado la treintena pero que no llega a los 40. Marido de Olmo. Gay. Es muy amanerado. Y (como se suele denominar vulgarmente) ‘rubia’. Vive en un mundo paralelo aunque no es tonto. Con gran dosis de comicidad.

Olmo: Hombre que ha sobrepasado la treintena pero que no llega a los 40. Marido de Marco. Gay. No es amanerado aunque una cierta pluma en algún momento será bienvenida. Tendencias culturales similares a las de su padre. Le puede dar la fatiga en cualquier momento para dar pena, pero sólo le cree su madre. Con gran dosis de comicidad.

Sinopsis de Maletas, de Jorge Roelas

Estela y Ricardo, una pareja que lleva casada más de 30 años, no se soportan. Olmo, su hijo, está casado con Marco. No se soportan. Las dos parejas han tomado una decisión: separarse. En ambos casos la pareja duró esos años felices cuando estaban convencidos de que eran uno, hasta que las matemáticas ponen orden y dicen: 2 son 2 te pongas como te pongas. ¿Por qué continuar cuando todo está acabado? ¿El amor tiene fecha de caducidad? ¿Existen diferencias entre pareja homosexual y heterosexual a la hora de desarrollar la convivencia?