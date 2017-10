John Waters: «El mal gusto es un arma en estos tiempos»

Jonh Waters es el director del cine ‘trash’ por excelencia, y así había que recibirlo en Málaga. Varios centenares de personas, con la galerista Topacio Fresh a la cabeza, han montado esta tarde una espectacular fanfarria digna de ‘Bienvenido Mr Marshall’ para darle la bienvenida a La Térmica, en la que el realizador de Baltimore es este fin de semana la auténtica estrella invitada el primer Festival de Cultura Basura.

‘Bienvenido Mr Waters’ era el texto que rezaba una enorme pancarta, que estuvo acompañada además de una banda de música al ritmo de ‘A quién le importa’, todo un himno basura que acompasaba a las mil maravillas la atmósfera creada para un evento al que han acudido jóvenes de todas partes de España. De esa guisa se bajó Waters del coche con una enorme sonrisa que no era tapada por su mítico bigote. Con un traje azul de fantasía, el director miraba a todos lados sorprendido de un recibimiento digno de sus películas.

Unos minutos más tarde, y ya pasada la locura inicial de fotos, ‘stories’ de Instagram y tocamientos varios, Waters entraba a la sala de exposiciones para, junto a las obras de la colección ‘Bad Taste’ comisariada por la propia Topacio Fresh, mantener un encuentro en la prensa. El sentido del humor de sus películas es un reflejo de él mismo. «¿Que cuál era mi propósito al hacer películas como ‘Pink Flamingos’? Pues hacer reír a mis amigos, pero sobre todo para causar problemas», señalaba en inglés ayudado por una traductora que perfectamente podría haber sido amiga de Divine.

El de Baltimore no ha dejado ninguna pregunta sobre la mesa, y desde el primer minuto se lanzó a criticar a su presidente. «El mal gusto es un arma en estos tiempos que tenemos que compartir con Donald Trump», afirmó, aunque dejó un pequeño margen para el optimismo. «Cuando era joven era ilegal ser gay. No pedíamos permiso y nos pasaba lo que nos pasaba. Desde entonces hemos avanzado mucho, pero aunque en términos generales estamos mejor que entonces, algunas cosas de este personaje de comedia que tenemos como presidente han hecho que retrocedamos».

Entre pregunta y pregunta, hubo un momento en el que a Waters le entró un ataque de risa. Preguntaba un compañero si cuando hizo ‘Pink Flamingos’ se imaginó que ésta se iba a emitir en la televisión. «¿Que si lo pensaba? Jamás hubiera creído tan solo que se iba a poner en un cine sin que me llevaran a prisión por ello».

Precisamente sobre la película protagonizada por Divine habló largo y tendido, y llegó a preguntar si la diva –sobre la que dijo que la gente lleva objetos a su tumba– había estado alguna vez en Málaga. «Pues no, no le pondría a un hijo mío de 10 años la película, aunque escribí un relato sobre ‘Pink Flamingos’ evitando las partes más asquerosas. Los niños estaban encantados, pero los padres que habían visto la película se escandalizaban pese a que no decía nada de manera explícita».

También aprovechó para contar qué hará en los próximos tiempos. Se refirió a un proyecto que no es nuevo pero que de momento no termina de salir; una película infantil y navideña, sobre la que dijo esperar que se pudiera realizar lo antes posible. «Yo lo que no entiendo es lo de Hollywood, se gastan todos los años cientos de millones de euros para hacer películas basura que no tienen gracia».

A último momento, y ya con los periodistas levantados de sus sillas, Waters elevó el tono de voz para explicar por qué llevaba las gafas de sol puestas. «Es que se me han olvidado las de ver de lejos, y estas están graduadas. No soy tan pretencioso de llevar gafas en interior», afirmó con una sonrisa. Este es su fin de semana y tenía que seguir aprovechándolo entre presentaciones de películas y mesas redondas. Eso sí, siempre acompañado por cornetas y tambores de una punta a la otra de La Térmica. Todo muy ‘trash’; una exquisita muestra de mal gusto.