Javier Moro gana el Primavera de Novela con un relato sobre Hollywood

Javier Moro ganó ayer el XXII Premio Primavera de Novela por la obra 'Mi pecado', inspirada en el loco Hollywood de los años 30 con la figura de la actriz española Conchita Montenegro como protagonista. Moro ha reconocido que se trata de una historia real novelada porque le «cuesta mucho fabular». «Es lo que yo sé hacer, necesito apoyarme en una historia de la que me he enamorado para escribir. Aquí además era tan increíble que nadie me hubiera creído», bromeó ayer el autor tras anunciarse el galardón, convocado por la editorial Espasa y Ámbito Cultural de El Corte Ingles, y que está dotado con 100.000 euros.

Por esta «novela de la Historia», el escritor rescata nombres conocidos de la época que desfilan por sus páginas, como por ejemplo Buñuel --«se cargó el árbol de Navidad de la casa de Charles Chaplin porque le molestaba»- o el cineasta Edgar Neville -«Quien consiguió relacionarse con el magnate de la comunicación William Randolph Hearst»-.

«Era una época con un ambiente decadente, donde el alcohol corría a chorros», señaló Moro, quien utiliza a Montenegro para «contar la vida de los años 30 a través de los ojos de una española». Desde la crisis del año 29 hasta la llegada de una política endurecida respecto a los emigrantes.

Moro apuntó que todos los nombres de la novela coinciden con las personas reales, «salvo una». «Hay un americano al que le he cambiado las letras, porque soy especialista en tener problemas», señaló, en alusión a las amenazas que recibió por ejemplo cuando escribió 'El sari rojo' por parte del abogado de Sonia Gandhi.