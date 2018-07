Javier Conde: «La empresa no respetó el acuerdo cerrado y planteó una imposición 'in extremis'» El diestro contempla algunos de sus trajes de torear expuestos en una vitrina en el salón de su casa. / Salvador Salas El diestro malagueño da su versión sobre su ausencia de la feria taurina de la capital y lamenta que no ha tenido apoyo «por parte de nadie» ANTONIO M. ROMERO Sábado, 7 julio 2018, 01:35

Aunque su nombre estaba en los carteles originales de la feria taurina de Málaga que la empresa Toros del Mediterráneo presentó a la Diputación Provincial (haría el paseíllo el 14 de agosto junto a Sebastián Castella y Miguel Ángel Perera con los toros de La Palmosilla), finalmente el malagueño Javier Conde no toreará en la plaza de La Malagueta tras cambiar la ganadería de ese día por la de Fuente Ymbro. Tras meditarlo durante unas horas y después de la presentación oficial del abono, el diestro local decidió hablar para ofrecer su versión sobre las circunstancias de su ausencia en esta entrevista.

–¿Por qué se cae Javier Conde de los carteles de Málaga?

–Porque la empresa no ha respetado el acuerdo cerrado y, a pocas horas de presentar públicamente los carteles, planteó una imposición 'in extremis' con un cambio de ganadería que no podía aceptar. La empresa cerró un acuerdo con mi representante, el interlocutor fue mi hermano (Jorge), que estuvo en contacto con mi apoderado, mi padre Curro, y yo, para torear el día 14 con Castella y Perera la corrida de La Palmosilla y así lo presentaron en los documentos oficiales que registraron en la Diputación. A mí me enseñaron que lo más grande y lo más poderoso que hay en el toreo es respetar la palabra y el compromiso, y aquí no se ha respetado.

–¿Cómo fueron las negociaciones con la empresa?

–Enrique Ponce me llamó para intentar volver a repetir la corrida Crisol del año pasado que tuvo tanto éxito. Quiero decir que el año pasado a mí no me llamó la empresa de Málaga para torear en La Malagueta sino que fue Enrique Ponce. La empresa no tenía intención de contar conmigo y me contrató por la petición de Ponce no por iniciativa propia. Volviendo a lo de este año, la empresa intentó quitarme del cartel de Crisol si se repetía. Enrique Ponce dijo que si se hacía el espectáculo Crisol tenía que estar Javier Conde. Hace dos o tres semanas, Ponce me llamó para decirme que la empresa declinó volver a dar el espectáculo Crisol y que a él le ofrecían dos corridas pero que sólo acepta una, para el sábado de feria, 18 de agosto, conmigo y Cayetano en el cartel y los toros de Juan Pedro Domecq. Hace una semana, Ponce me volvió a llamar para decirme que la empresa tenía un grave problema y que yo y Cayetano debíamos salir del cartel porque Manzanares y Roca Rey no querían matar la corrida de Núñez del Cuvillo (se lidia el viernes de feria) y querían la de Juan Pedro porque si no, no venían a la feria. Yo soy el damnificado porque, claro, como el resto de los toreros han nacido en el barrio de la Trinidad o la Malagueta hay que respetarlos antes que a mí. Yo sigo queriendo venir a Málaga y mantenemos las conversaciones cordiales con la empresa para buscar una solución. La siguiente oferta es torear el 15 de agosto con Castella y Fortes la corrida de La Palmosilla y la acepto para que vieran que yo no me negaba a no torear. Y hay un último cambio que es la salida de Fortes, la entrada de Perera y el cambio de día porque Perera no podía torear el día 15 en Málaga y es un torero con el que se quiere contar y la pasaron al día 14. Vuelvo a aceptarlo. Por nuestra parte ha habido siempre una absoluta cordialidad y diálogo con la empresa y hemos hecho todo lo posible para no fallarle a Málaga. Cerramos todo de tal manera que el empresario felicitó a mi hermano por la negociación, y la empresa presentó los carteles en la Diputación. Nosotros hemos actuado con seriedad durante las negociaciones. Quiero seguir creyendo en la palabra de un hombre cuando se compromete.

«Para nada me niego a matar la corrida de Fuente Ymbro. A lo que me niego es a una imposición»

–Horas antes de la presentación pública de los carteles, la empresa le notificó que iban a cambiar la ganadería, ¿qué explicación le dieron?

–La empresa nos dijo que se negaron, sobre todo uno de los toreros, categóricamente a que viniera la Palmosilla. Le respondo que si el contrato está cerrado cinco días antes, ¿cómo es que la noche antes de presentar los carteles y ya registrados en la Diputación, se puede negar alguien a algo que está comprometido? Los tres toreros lo habíamos aceptado. Dos toreros de ese cartel (en referencia a Castella y Perera) se negaron a matar la corrida comprometida de la Palmosilla y han obligado a matar la de Fuente Ymbro. La empresa no respetó el compromiso firmado y hizo desaparecer un pacto honesto, serio y cerrado con la mano dada entre dos hombres y presentado en un organismo oficial de la importancia de la Diputación. ¿Cómo desaparece todo esto? ¿Cómo no tengo ninguna protección? ¿Cómo soy tratado de esta manera? ¿Cómo un compromiso entre hombres desaparece? No lo entiendo.

«Hemos actuado con seriedad durante las negociaciones y hemos hecho todo lo posible para no fallarle a Málaga»

–¿Usted se niega a matar la corrida de Fuente Ymbro?

–Para nada. Yo le tengo un absoluto respeto a la ganadería de Fuente Ymbro. A lo que me niego es a una imposición y a que se haya roto un compromiso adquirido. A nosotros nos tuvieron que convencer para que yo matara la corrida de la Palmosilla, ¿cómo es que a última hora nos obligaban a no matarla? Yo les pedí que no se cargara la corrida de la Palmosilla y ofrecimos alternativas, pero me dijeron que no. O toreaba la de Fuente Ymbro o nada. Me han impuesto que no toree en la Feria de Málaga; a mí y a un ganadero, el de la Palmosilla, al que le señalaron la corrida hace seis meses y ahora lo dejan tirado. Y tengo que decir que era un corridón de toros, con toros un punto por encima de los toros más serios que el año pasado se lidiaron en la corrida Crisol en Málaga.

«Dos toreros (en referencia a Castella y Perera) se negaron a matar la corrida comprometida de la Palmosilla»

–¿Qué sensaciones tiene?

–La principal es que los valores de la honestidad, la verdad y del compromiso se los ha llevado el aire y eso me entristece. Se le está dando prioridad a todo el mundo como si hubieran nacido en Málaga mientras que yo no he tenido apoyo por parte de nadie. La empresa ha dicho que la feria es más malagueña que nunca. ¿Qué es más malagueña porque yo no estoy en ella? ¿Cómo se atreven públicamente a exaltar la feria de Málaga diciendo que están los que tienen que estar porque son los que sostienen la tauromaquia? Si ese discurso se dijera en otro contexto, en otra profesión que no fuera la taurina, estaríamos hablando de clasismo y discriminación. Es lo que me pasó con la Corrida Picassiana, donde hay gente que siente la necesidad de hacer desaparecer que Javier Conde creó esta corrida. En la presentación de los carteles se habló de potenciar la feria malagueña. Yo les diría a los políticos que protejan la Málaga taurina y se le dé estabilidad a la plaza para que tenga continuidad y un camino recto.