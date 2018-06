INTENSA FAENA DE FERRERA

El toro de la corrida de Alcurrucén fue el primero. De volumen y traza bastante parecidos a los del sexto, que fue el otro toro relevante del envío. Negros chorreados los dos. De tronco cilíndrico el primero; ensillado el sexto. Los de más peso de la corrida. Más picante y severo aquel; bastante más sencillo el que cerró la fiesta. Con el primero, encampanado de partida, castigado a picotazos escupidos en un tercio de varas sin control, indescifrable su querencia, presencia potencial, se vivió una faena de rica emoción.

Ferrera no le había tomado el aire al toro a pesar de lo farragoso y moroso de una lidia con la que cargó casi a solas. Pero, sin pruebas ni tanda de horma, estuvo puesto desde el primer muletazo. Fuera de las rayas, frente al portón de arrastre -tan próximo a chiqueros- y tratando de averiguar y a la vez someter el temperamento del toro. Los cinco o seis muletazos del arranque, algo descompuestas las embestidas, fueron de gran intensidad. De poner en alerta a la plaza entera.

A pesar de llevar el morrillo como un acerico de tantos picotazos, el toro se había quedado crudo de varas. A la crudeza se sumó un problema no menor: por la mano derecha el toro fue un problema. Lo llevó muy tapado Ferrera en solo una tanda. La faena fue de mano zurda y tan extensa como intensa. Como algunas embestidas fueron de vértigo, lo difícil fue templarlas, gobernarlas con el toque a tiempo y saberlas vaciar. Y sujetarse sin perder paso en la reunión. Todo eso hizo Ferrera. Incluso enroscarse el toro en una última o penúltima tanda de mérito mayúsculo.

Cuando tuvo ganada la pelea, Ferrera exageró la postura en cites de frente. Fue toro más celoso que propiamente repetidor y hubo quien echó de menos la ligazón clásica, que el toro no consintió. El uno a uno fue obligado y no un recurso de alivio. Por todo eso fue la faena de la tarde, que llegó demasiado pronto y tuvo por remate una estocada desprendida de muerte tan lenta que llegó un aviso y, cuando rodaba el toro tras el primer golpe de verduguillo, otro. El saldo no hizo justicia al trabajo, tan de fondo.

Después del encastado toro del vértigo se jugó un segundo rebrincado y paradito, que fue como la cruz de la moneda. Perera abrevió, pero se atascó con la espada -un feo metisaca, una entera ladeada y tendida y seis descabellos- y cayó un aviso de castigo.

El tercero fue el toro pastueño que no suele faltar en las corridas de Alcurrucén. Suelto antes y después de varas. Después de la segunda, Ferrera firmó el quite de la tarde: quitó del caballo el toro con un lance largo pero enroscado, como una chicuelina, y, ya el toro en rayas, dos lances más de idéntico compás, muy rotundo, y media de remate imponente. No hubo réplica de Ginés Marín. El toro galopó en banderillas y tuvo en la muleta la bondad prevista. Ginés no esperó a ponerse en una primera tanda abierta de largo y salpicada de improvisaciones. La distancia fue la expresión más cabal de una faena que tuvo por lastre paseos y pausas del todo gratuitos, su carga de dos tandas acompasaditas en los medios, sus golpes de gracia y también su aire ligero. A menos el toro y la faena, tras un pinchazo sin soltar, una buena estocada.

El cuarto se jugó en medio de un ventarrón que dejó a Ferrera descubierto en todas las bazas, todas. Ni siquiera pudo completar Ferrera un trasteo de aliño. Se le volaba el engaño. No entró la espada, tres descabellos, se echó el toro, un aviso. Ferrera se metió entre barreras con gesto desolado.

Se calmó el viento y dieron juego los dos últimos toros. No solo el sexto, de tan buena nota; también un quinto negro girón que cabeceó en el caballo, esperó en banderillas y parecía encogido o sin definir. Perera brindó al público y lo toreó con lindeza. Lección del toreo de brazos, que parece tener patentado, a pies juntos o a compás abierto La primera mitad de faena se celebró por su temple y ajuste. La segunda, no. Brusco el toro por la izquierda. Perera recurrió al bucle de la escuela Ojeda y, ya parado el toro, no contó el esfuerzo. El último muletazo antes del cambio de espada fue una maravilla. Muy trasera la estocada, mal afilado el verduguillo.

La oreja del tercero concedida a Marín fue contra la voluntad del público duro y tal vez por eso, pero no por eso solo, a Ginés lo midieron con particular rigor en su segundo turno. Era el quinto y último toro que mataba en San Isidro. Y este fue el mejor. No así la faena, saturada de tiempos muertos, de gestos que no tuvieron continuidad ni hilván. A veces ajeno al toro, pareció que Ginés toreaba de salón. Pero al hilo del pitón y en toreo de corto vuelo.