Igualdad, punto y seguido

Rosa Belmonte, A. González Sinde, Bella Palomo y Rosa Villacastín, ayer, en la charla. / Fernando González El poder, el lenguaje y los roles sexistas, entre los asuntos pendientes del feminismo FRANCISCO GRIÑÁN Málaga Martes, 22 mayo 2018, 00:50

Si la semana pasada se analizó el antes y el después que representó el pasado 8M, en la segunda jornada del ciclo Sala de Columnas Feminismo y Opinión se analizaron ayer las cuentas pendientes en la igualdad de género y los medios de comunicación con la presencia de las periodistas Rosa Belmonte y Rosa Villacastín y la exministra de cultura y guionista, Ángeles González Sinde. Un punto y seguido para el movimiento feminista que creó un abierto debate entre las ponentes que hablaron de asuntos por superar como el lenguaje sexista, los micromachismos, los roles que trasmite la televisión, la paridad o la relación de mujer y poder.

El auditorio del Museo Carmen Thyssen fue el escenario de una concurrida charla, que organizó la Fundación Manuel Alcántara y fue moderada por la directora del Departamento de Periodismo de la Universidad de Málaga, Bella Palomo.

La periodista y escritora Rosa Villacastín fue la primera en hablar al reivindicar que al debate del feminismo se tienen que incorporar los hombres. «Las mujeres han salido de las casas, pero los hombres no han entrado», criticó la popular comentarista, que se felicitó del cambio que se ha producido en las propias mujeres con el 8M al conseguir que el término feminismo «deje de estar denostado». En este sentido, recordó que hace no mucho, cuando a una famosa se le preguntaba por el feminismo, solían responder que «ellas eran femeninas. ¿Y que tiene que ver lo uno con lo otro?», se cuestionó Villacastín, que valoró que mujeres influyentes como la presidenta del Banco Santander, Ana Patricia Botín, se declarara ayer mismo feminista.

Precisamente, la exministra Ángeles González Sinde planteó la necesidad de la paridad por su beneficio para la sociedad e incidió en la necesidad de asociar el liderazgo con la idea de mujer. «Tenemos tareas pendientes como redefinir el poder porque hay otras maneras de mandar», sostuvo la también guionista que puso como ejemplo el mundo de la política en el que ha habido una relevante incorporación de mujeres, las cuales han demostrado «que pueden aportar mucho».

Por su parte, la periodista Rosa Belmonte aseguró que la igualdad efectiva no será posible hasta que se produzcan cuatro aspectos prioritarios: equiparación de oportunidades, salarios, permisos de maternidad y guarderías. «Pese a que la ley contempla la igualdad no es verdad, porque sigue habiendo mujeres que frustran su ascenso en las empresas cuando se quedan embarazadas», aseguró la columnista de opinión de Vocento, que puso como ejemplo la última apertura del año judicial en la que la foto de los grandes responsables de la judicatura estaba copada por hombres.

Belmonte también introdujo uno de los temas que originaron más debate a un lado y el otro de la mesa al abordar el lenguaje en los medios de comunicación. «Juez, concejal o fiscal son palabras neutras que toman el género con el artículo», defendió la periodista frente al uso femenino de estas palabras. Una visión que no compartió la propia Ángeles González Sinde que abogó por superar el «piloto automático» y por reivindicar términos como jueza o concejala.

En cuanto al papel de los medios de comunicación, Villacastín puso especial hincapié en el gran poder de la televisión en las nuevas generaciones. Y criticó los programas que dan una imagen sexista de la mujer y fomentan el micromachismo... o el machismo a secas. «Estamos en un momento de cambio y tenemos que ser muy exigentes con lo que se ve en las televisiones en las que se hablan de señoras cuyo único mérito es haberse acostado con alguien», denunció la periodista, a lo que González Sinde añadió el peligro que supone la propagación de estos «roles» y la falta de aplicación de la ley del audiovisual.

Con sus discursos, las ponentes dejaron claro que el camino por recorrer es todavía largo. Y por ello la actitud debe ser no bajar la guardia. La periodista Rosa Villacastín lo resumió de forma gráfica al acordarse el consejo de su madrina, la académica de la RAE Carmen Conde, que le dijo que si le cerraban una puerta por ser mujer, diera una patada. «He seguido su consejo y he dado muchas patadas. Algunas me las han devuelto, pero otras no», concluyó la escritora.