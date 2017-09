Higueras estranguladoras: Jardines de Picasso

Dicen los expertos que los árboles más grandes de la provincia son los dos Ficus macrophylla de los Jardines de Picasso. La zona registra una alta densidad de oficinas, por lo que no es raro ver a ejecutivos tomándose un descanso del ajetreo laboral bajo las frondosas copas. Quizás no se relajarían tanto si conociesen los inquietantes antecedentes de esta especie: se la conoce como higuera estranguladora, pues crece como planta parásita a partir de una semilla depositada en la copa de algún árbol cercano. El joven ejemplar se desarrolla lanzando raíces aéreas que se van entrelazando progresivamente en torno al tronco de su inerme huésped, el cual, con el tiempo, acaba sucumbiendo al abrazo mortal del invitado no deseado.