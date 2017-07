«No me gusta que se haga dinero con el apellido o las obras de un museo»

Principales citas del curso de la UMA

Martes 18

10.00 h. a 11.30 h. ’Vivir-jugar-coleccionar’, Rafael Doctor, director del Centro Andaluz de Fotografía.

12.00 a 13.30 h. ‘La Colección Lázaro: arte clásico al servicio del arte actual’, a cargo de Carmen Espinosa, conservadora jefe del Museo Lázaro Galdiano

13:30 h. a 14:30 h. Mesa redonda con Rafael Doctor, Carmen Espinosa, el periodista y crítico Rafael Sierra y el profesor Óscar Carrascosa.

17:00 h. a 18:00 h. ‘Un modelo de colección: génesis y evolución de la colección Francisco Godía’, por Mercé Obón, comisaria de la Colección Francisco Godia.

Miércoles 19

10.00 h. a 11:30 h. ‘Arte y colección en el corazón de Europa’, por Daniel Alcouffe, conservador jefe honorario de Museo del Louvre

12.00 h. a 13.30 h. ‘The Eye’, por Roberto Polo, coleccionista, Gran Mecenas del Louvre, Patrono de The Metropolitan Museum of Art (Nueva York).

13.30 h. a 14:30 h. Mesa redonda con Roberto Polo,Daniel Alcouffe, Rafael Sierra y Óscar Carrascosa.

Jueves 20

10.00 h. a 11:30 h. ‘Coleccionismo de arte contemporáneo: el futuro de la memoria’, por José Guirao, director de la Fundación Monte Madrid.

13.00 h. a 14.30 h. ‘Could Have, Would Have, Should Have: Inside the World of the Art Collector’, por Tiqui Atencio, coleccionista, miembro del patronato del Guggenheim de Nueva York y presidenta del Comité Internacional de la Tate Modern de Londres.

Viernes 21

10.00 h. a 12.00 h. Clausura del curso a cargo de la galerista Soledad Lorenzo.

Web: www.fguma.es.