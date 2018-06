Grandes cómics de terror con trazo español 'Fallen Angel', una de las ilustraciones que incluye el volumen de Planeta Cómic. / Enric Torres Un libro recoge a los principales autores patrios que despuntaron en la década de 1970 en el mercado estadounidense JON SEDANO Málaga Viernes, 8 junio 2018, 17:02

1970, la década de oro para los artistas españoles en el mundo del cómic estadounidense. Aunque en la actualidad hay numerosos autores trabajando en editoriales de EE UU, el punto de inflexión se dio hace cuarenta años. En aquel momento, mientras las historietas para adultos florecían en los quioscos después de un periodo en el que habían sido prácticamente erradicadas, muchos españoles se convirtieron en referentes del noveno arte. Son conocidos como la 'Generación Dorada' y están detrás de un gran número de relatos que poblaban las revistas de la editorial Warren.

'Vampirella', 'Creepy' o 'Eerie' agrupaban en sus páginas historias cortas de terror que encandilaban a un público que había crecido con tebeos de corte más 'blanco'. Tomaban el relevo de la editorial EC Comics, com sus clásicos 'The Vault of Horror', 'Crime SuspenStories' y 'Tales from the Crypt', esta última más conocida en nuestro país por su adaptación a cine y televisión, 'Historias de la cripta'.

Ahora, de la mano de Planeta Cómic, llega el primer volumen de 'Maestros españoles del arte del cómic'. Firmado por David Roach, el tomo, que se compone de 272 páginas a color y tiene un precio de 40 euros, hace un repaso de 18 autores de la época, incluyendo en su interior más de 500 ilustraciones. El autor, un artista británico que cuenta a sus espaldas con varios libros similares, se quedó asombrado de joven con dos ilustradores que conoció en el número 92 de la revista 'Creepy', Luis Bermejo y Auraleón. A estos les siguieron José Ortiz, Ramón Torrents y, para Roach, «los más impresionantes de todos»: Pepe González y Enrich.

Pronto se daría cuenta de que aunque les había llegado a conocer en estas revistas, los artistas españoles se habían ido labrando una experiencia en cómics franceses e ingleses. Por ello, con el presente volumen, Roach busca contar la historia de estos autores, desde sus comienzos a hasta la actualidad.

Además de los mencionados, en las páginas del libro, que concluye con la 'Nueva Generación', se encuentran los perfiles de Jordi Bernet, Joan Boix, Fernando Fernández, Carlos Giménez o Esteban Maroto entre otros.

Pero si en algo destacada este primer tomo no es solo en los datos que su autor ha conseguido recopilar, sino en la gran cantidad de reproducciones de ilustraciones originales que hay en sus páginas. El volumen es una suerte de 'Artist edition', de esas que los fans tanto codician, a la española. Con imágenes a todo color y extractos de cómics en los que trabajaron sus artistas.

El tamaño y formato elegido por la editorial Planeta, hacen del volumen un ejemplar idóneo para el público coleccionista. Pero a su vez, sirve de enciclopedia para todos aquellos que quieran conocer el trabajo de los grandes maestros españoles.

LAS RECOMENDACIONES

'El Eternauta', edición remasterizada de Norma Editorial. / SUR

Existen cómics que logran romper la barrera del tiempo y seguir vigentes décadas después. Es el caso de la obra de H.G. Oesterheld que se publicó originalmente entre 1957 y 1959. 'El Eternauta' se convirtió en la historieta más relevante de Argentina. Sus páginas, cargadas de simbología contra la dictadura militar de la época, cuentan la historia de Juan Salvo, un hombre que viaja en el tiempo para enfrentarse a monstruos venidos del espacio que tratan de dominar a la raza humana. Su autor, que se refleja a sí mismo en el viajero temporal, murió al concluir la secuela del cómic, asesinado junto a sus cuatro hijas a finales de la década de 1970.

'Red Sonja: La blada de la diosa roja', de Planeta Cómic. / SUR

Los padres de Red Sonja, con permiso de Barry Windsor-Smith, se vuelven a reunir en un cómic editado en exclusiva en España. Roy Thomas y Esteban Maroto demuestran sus años de experiencia al frente del noveno arte en una historia donde la 'diablesa con espada' se aleja de Conan para protagonizar el clásico relato de la búsqueda de la eterna juventud. El coloreado a dos tintas de Santi Casas eleva la calidad del cómic hasta una cota que haría estremecer al mismísimo Robert E. Howard. Lo tradicional y lo moderno se dan la mano en un cómic cargado de extras que lleva al lector a la etapa gloriosa de Red Sonja y se convierte en todo un hito en nuestro país.

'The Fade Out', de Panini Cómics. / SUR

¿Quién mató a Val Sommers? El guionista Ed Brubaker y el dibujante Sean Phillips son los artífices de una trama ambientada en la década de 1940, donde el suspense y las traiciones están a la orden del día. Charlie Parish, guionista en decadencia que vive en la Edad de Oro del cine estadounidense, se encuentra después de una noche de borrachera a su amante muerta. A partir de ese momento los autores nos llevan a través del oscuro mundo de Hollywood donde las luces y las estrellas tratan de ocultar una tenebrosa realidad. Un cómic de género noir que transporta al lector al cine de la época, donde la realidad se difumina con la ficción.

'Marvels', por Panini Cómics. / SUR

Panini lanza en España la edición definitiva de uno de los mejores cómics de Marvel que se han hecho nunca. Bajo el guion de Kurt Busiek y las pinceladas de Alex Ross, nos encontramos ante una obra maestra que narra en primera persona cómo hubiera sido ser testigo del nacimiento de los superhéroes en el mundo real. El lector acompaña al fotógrafo Phil Sheldon desde finales de la década de 1930 hasta la actualidad. Cada página está cargada de referencias que harán las delicias de los fans más acérrimos y ofrecerán al neófito una visión global del nacimiento de los grandes héroes. Todo ello aderezado con un gigantesco compendio de extras. ¡Excelsior!

'El fotógrafo de Mauthausen', por Norma Editorial. / SUR

Con la película española a la vuelta de la esquina, Norma Editorial ha decidido lanzar el cómic que cuenta la historia del fotógrafo Francisco Boix. Deportado al campo de concentración nazi Mauthausen, el joven vio una vía de escape de su condena al descubrir que uno de los comandantes era aficionado a la fotografía. A partir de este momento se convertirá en una herramienta alemana para retratar de forma falsa el escenario en el que vivían los presos, así como lo que algunos denominaban 'el arte de la muerte'. Pero también captó la realidad con el objetivo de denunciarlo, lo que le llevó años después a testificar en los Juicios de Nuremberg.