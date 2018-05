GOLES Y CARTERAS

Telespañolitos que veis la tele, os guarde Dios: sobre todo si sois mucho del 'sillónball'. Vale que el Mundial de Rusia, todo en Mediaset como avisa Ana Rosa, os promete un junio voraz, con horarios decentes para el apoyo patriótico; ese que no dejará tranquilos ni a estudiantes ni a opositores. El runrún de las tardes de furia española -y no me refiero a las siestas con moción parlamentaria, sino con emoción futbolística- agitará pronto la rutina habitual sin saber hasta cuándo; veremos. Pero, ay, ya no veremos más ni a los del 'Cómeme el donut' en 'Factor X', ni los partidos de la Champions en abierto. La decimotercera para el Real Madrid del sábado ha sido la última para Matías Prats y su equipo, que uniformados como para una primera comunión nos han servido los goles de la final y un partidito o partidazo casi todas las semanas. El último triunfo merengue es, hasta hora, la emisión más dulce de toda la temporada: nada menos que con 9,3 millones de espectadores y el 60% de cuota de pantalla. Con estas cifras por la escuadra, con este tirón anual habitual, que TVE saque pecho del éxito de la retransmisión del Día de las Fuerzas Armadas del mismo sábado (horario matinal, un 23,5 de cuota y cerca de 1,2 millones de espectadores) da como un poco de cosa, ah, aunque sean bellezas distintas y, sí, hiciera doce años que tal desfile no concitaba a tantas criaturas frente a la tele.

Pero ojo porque desde el año que viene, hasta que Mediapro no negocie, habrá que pagar para verlos: no a los ejércitos, sino a los equipos en la Champions. Otro reclamo más para la creciente televisión de pago, que se suma al penalti de Movistar al prometerse con Netflix para dentro de poco. Dice Atresmedia que no les sale rentable tirar la casa por la ventana pagando tanto: ni siquiera anunciando cada saque de córner todos los capítulos de 'Allí abajo' o 'La Catedral del Mar'. Así que telespañolitos, por de pronto tocará ir al bar o apoquinar una suscripción: y seguro que uno de los dos abonos obligados habrá de helaros el corazón, y de paso la cartera.