Galeón Andalucía: Con nueve cañones por banda

LUIS RUIZ PADRÓN Domingo, 31 diciembre 2017, 00:32

No me digan que el titular no habría quedado redondo. Los diseñadores del galeón Andalucía no tenían más que haber previsto un cañón más en cada una de las bandas de la nave, y entonces la alusión a los versos de Espronceda sería literal. En vano: sucesivos recuentos dan el mismo resultado. En el lado de estribor, ocho cañones en primera batería y uno adicional en la toldilla; otros tantos en el de babor. Dieciocho bocas de fuego en total. Pueden ustedes realizar la comprobación por sí mismos, ya que el barco –una réplica de los bajeles que aseguraron las rutas oceánicas para la corona española durante el Siglo de Oro, construida en 2010 en los astilleros de Punta Umbría- permanecerá amarrado en el Muelle Uno hasta después de Reyes.