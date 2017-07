La Fundación Dalí considera «improcedente» la exhumación 01:23 Labores de exhumación del cadáver de Dalí. / EFE La entidad que gestiona el legado del pintor se reserva el ejercicio de acciones legales por los perjuicios sufridos AGENCIAS Figueres (Girona) Viernes, 21 julio 2017, 10:24

La Fundación Gala-Dalí, que gestiona el legado del pintor, estima "improcedente" la exhumación realizada de los restos del artista por una demanda de paternidad y se reserva el ejercicio de acciones legales por los perjuicios sufridos, según ha dicho este viernes su gerente, Juan Manuel Sevillano.

Poco más de siete horas después de que se extrajesen las muestras biológicas por orden judicial, Sevillano ha comparecido en rueda de prensa frente al Teatro-Museo de Figueres, que acoge la tumba de Salvador Dalí, para manifestar su oposición a la decisión de la magistrada del juzgado de Madrid que instruye el caso.

La Fundación Gala-Dalí insiste en considerar que el exhorto que obligaba a la exhumación fue "precipitado" por falta de pruebas que avalaran la afirmación de la demandante, Pilar Abel, y se reserva esas acciones por los perjuicios sufridos tanto con el coste de la intervención como por la cancelación de reservas de entradas.

Pelo, uñas, dientes y dos huesos largos

El equipo de forenses extrajo un poco de pelo, uñas, dientes y dos huesos largos que, una vez llevadas a cabo las pruebas genéticas por una demanda de paternidad, serán repuestos en un acto privado para preservar la "integridad" del cuerpo del difunto.

Así lo ha explicado en la misma rueda de prensa el secretario de la fundación, Lluís Peñuelas, detallando de la exhumación que fue llevada a cabo entre las 20:00 horas de este pasado jueves y las 0:40 horas de la madrugada del viernes. La fundación ha subrayado que la resolución judicial no está motivada ni tiene ningún tipo de fundamento.

Los resultados del test de paternidad se esperan para los primeros días de septiembre cuando la juez informará y antes de la celebración del juicio por esta causa previsto para el 18 de septiembre, ha afirmado el gerente de la fundación, Juan Manuel Sevillano.

Peñuelas ha iniciado su intervención alegando que "la resolución judicial no está motivada y no tiene ningún fundamento", puesto que no existe ningún indicio de la presunta paternidad de Dalí más allá del acta notarial de la declaración de una señora amiga de la madre de Pilar Abel que le dijo que era hija de Dalí.

Los representantes de la fundación han insistido en que habían aceptado la exhumación, tras agotar todos los mecanismos legales, mediante recursos y peticiones que tenía en su mano para evitar la acción, ordenada por el Juzgado de Instrucción 11 de Madrid.