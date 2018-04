Far Cry 5, si algo funciona no lo cambies Imagen promocional del videojuego 'Far Cry 5'. / Ubisoft La última entrega del videojuego de Ubisoft lleva a los jugadores a un pueblo americano invadido por una secta JON SEDANO Málaga Sábado, 7 abril 2018, 00:43

En 1981, el pueblo de Antelope (Oregón) vivió un hecho que conmovió a EEUU. Osho, líder de una secta con miles de seguidores, construía su propia ciudad en la América profunda y ejercía su control sobre el condado. Incluso se le acusó de realizar bioterrorismo para amedrentar a los vecinos del lugar. Ahora, 37 años después de aquel suceso, es el predicador Joseph Seed el que instaura su reino en Hope, una ficticia ciudad situada en Montana. De esta forma, los jugadores dejan atrás los paisajes del Himalaya del 'Far Cry 4' para adentrarse con la quinta entrega en los bosques estadounidenses. Y parece que ha gustado.

Ubisoft anunciaba esta semana que 'Far Cry 5' batía récords. Con 310 millones recaudados, es la entrega más rápidamente vendida de la saga y se situa como segundo juego de la compañía en lo que a éxito inicial se refiere, solo por detrás de 'Tom Clancy's The Division'

¿Por qué ha tenido tanto éxito 'Far Cry 5'? Por su campaña de marketing y por mantener viva la esencia de la saga. Los últimos juegos desarrollados por Ubisoft están contando con tráileres en imagen real que acaparan la atención no solo de los seguidores habituales, sino de todos aquellos que se sienten atraídos por la trama. Siguiendo la estela de 'Ghost Recon: Wildlands', 'Far Cry 5' estrenó un cortometraje en la plataforma Amazon Prime donde los espectadores podían conocer qué sucedía en el condado ficticio de Hope con actores reales. Un adelanto que servía de antesala para lo que se encontrarían después en el juego. Si a esto se le suman las pequeñas píldoras en forma de vídeo que han ido apareciendo unos meses antes del lanzamiento, tenemos un producto que logra hacerse con la atención de los jugadores.

Pero claro, el peso de un juego no recae solo en su historia. Para esta ocasión, los chicos de Ubisoft han decidido producir un juego muy similar en lo que a jugabilidad se refiere con las anteriores entregas. Han cogido lo mejor de ellas, lo han mezclado y han creado 'Far Cry 5', para bien y para mal.

Para bien porque tiene todo aquello que a los seguidores de la saga les encanta. Estamos ante un juego de mundo abierto, con buenos gráficos, donde somos nosotros los que podemos decidir hacia dónde ir y qué hacer en cada momento. Tanto a pie como en vehículos, incluso aéreos. Podemos personalizar a nuestro personaje, dotarle de compañeros a los que dar órdenes, similar a lo que ya vimos en la segunda entrega. De hecho, esos compañeros pueden llegar a ser animales, como en el 'Far Cry Primal'. Podemos pescar, cazar y tenemos un gran abanico de armas cuerpo a cuerpo que utilizar en las decenas de misiones secundarias. Pero todo ello no deja de ser lo mismo que ya habíamos visto anteriormente. Y esa es la parte negativa. Los que busquen innovación, no la encontrarán en 'Far Cry 5'.

La buena ambientación de esta entrega, con unos enemigos que harán todo lo posible por mantener la supremacía de la secta Eden's Gate en la zona, es una delicia para los seguidores de la saga. A lo largo de la extensa campaña, tendremos que ir desarticulando el control de los tres lugartenientes de Joseph Seed: John, Faith y Jacob. Cada uno con sus motivaciones y fantasmas propios. Gracias a la exploración y a los mapas ocultos que vayamos encontrando iremos desbloqueando los principales lugares que tenemos a nuestro alrededor, que nos facilitarán mucho nuestra estrategia.

Asimismo, otro gran detalle que hace que este juego se disfrute más es la opción de poder jugar a su modo historia en cooperativo . Aunque solo se puede hacer de forma online, el juego implementa muy bien esta característica y hace que si ya de por sí jugarlo en solitario nos gusta, junto a un amigo la diversión crece de forma exponencial.

Por si fuera poco, manteniendo la esencia de la saga, podemos seguir creando mapas propios que compartiremos con la comunidad de forma online. De esta forma, con solo marcarlos como favoritos se podrá jugar a ellos cuando se quiera. Gracias a este modo, llamado FarCry Arcade (se accede a él desde máquinas recreativas que hay por el mapa), las horas de juego se incrementan hasta el infinito con opciones de lo más variopinto, desde aguantar oleadas de zombis hasta enfrentarnos a decenas de enemigos armados en escenarios que nada tienen que ver con el condado de Hope. Con el ingrediente de utilizar miles de objetos ambientados en otros juegos de la compañía.

'Far Cry 5' logra convertirse en la mejor apuesta para los amantes de la saga, incluyendo todo lo destacable de las anteriores entregas, aunque su poca innovación hace que aquellos que esperaban un cambio radical, se vean decepcionados.