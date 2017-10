Frida Kahlo, la reina de la tienda

‘I’m my own muse’ (Soy mi propia musa). La frase estampada bajo un retrato esquemático de Frida Khalo salta ante los ojos desde una tarjeta colocada sobre la primera vitrina que encuentran los visitantes al salir de las salas de exposiciones. La ubicación no es fortuita. En primera línea destacan diversos artículos relacionados con la artista mexicana, reina de la tienda-librería del Centre Pompidou Málaga.

El catálogo del establecimiento cambiará con la colección, pero en esos dos años y medio el poder de atracción de la mexicana ha sido evidente. «Es por lo que más preguntan los clientes, de manera generalizada», comenta Miriam Valero, responsable de la tienda-librería.

La mencionada postal por un euro, una cuidada edición de los diarios de Kahlo (19,90), chapas de diversos tamaños (de 3,50 a 6 euros), un pastillero (18) y el «no va más», una bolsa de tela (12 euros) como uno de los productos de mayor éxito en el establecimiento.

Valero incide en la convivencia de los artículos de ‘merchandising’ con una selecta librería especializada en arte que incluye tanto el catálogo de la colección como los que han acompañado a las exposiciones temporales en el Centre Pompidou Málaga.

«Los turistas suelen buscar algún recuerdo, mientras que el público local es más especializado y busca más las novedades editoriales», detalla Valero.