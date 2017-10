Fernando Francés: «Espero que hagan pronto la auditoría del CAC para desmontar la idea de falta de control» Fernando Francés, junto a una escultura. / Salvador Salas El director del Centro de Arte Contemporáneo asegura que el cumplimiento del contrato está «por encima del cien por cien» FRANCISCO GRIÑÁN Málaga Miércoles, 25 octubre 2017, 00:58

El Ayuntamiento de Málaga activó ayer la auditoria independiente que examinará las cuentas y el cumplimento del contrato del CAC Málaga. Tras reunirse con los grupos de la oposición municipal, el Área de Cultura acordó solicitar a al menos tres empresas un presupuesto para esta inspección externa con el objetivo de adjudicar a una de ellas la evaluación de la gestión de la adjudicataria del Centro de Arte Contemporáneo, la empresa Gestión Cultural y Comunicación S. L., que dirige Fernando Francés. El propio responsable del CAC habló ayer para SUR y expresó su deseo de que esta auditoria no se eternice: «Espero que la hagan pronto para desmontar la idea de falta de control».

Francés fue tajante con las críticas de los grupos de la oposición municipal, que tachan de falta de transparencia la gestión de su empresa al frente del centro artístico. «Se ha instalado la falsa idea de que no hay control del contrato cuando todos los meses recibo una auditoría por parte de los técnicos del Área de Cultura», aseguró el responsable del CAC, que añadió que toda esa información está disponible para los grupos políticos del Ayuntamiento de Málaga, «pero si no la piden....».

Fernando Francés también quiso rechazar cualquier sombra de opacidad y explicó que «durante un mes los grupos municipales han tenido todas las facturas a su disposición y me consta que las han consultado, por lo que decir que no las tienen es una falsedad inaceptable». El propietario de Gestión Cultural y Comunicación S. L. aseguró que no tiene nada que ocultar y que estos «sistemas de control son normales en las administraciones». Aunque volvió a insistir en que deseaba que la auditoría se realice lo más «rápido posible» ya que «el cumplimiento del contrato del CAC Málaga está por encima del cien por cien». Yaportó datos sobre su funcionamiento. «Por el pliego tengo que realizar nueve exposiciones al año, lo que en nueve años son 81. Pues a día de hoy llevo más de 160 exposiciones», manifestó.

También el MAD

La actual gestión del CAC Málaga tiene una asignación presupuestaria anual de 3,3 millones de euros y concluye dentro de unos meses, en abril de 2018, aunque Fernando Francés señaló que se «reserva» si finalmente se presentará al próximo pliego para la administración y dirección del centro artístico. «Me presento a muchos concursos públicos y, pese a lo que se piensa, he perdido muchos más de los que he ganado», afirmó Fernando Francés, que también respondió a los que critican su relación con el Ayuntamiento: «Hay empresas que ganan muchos más contratos de la Concejalía de Cultura que yo».

«Del MAD de Antequera me achacan cosas, como el mantenimiento del edificio, que no están en el contrato», afirma

La reprobación de los grupos de la oposición municipal en el Ayuntamiento de la capital a la gestión del CAC ha sido paralelo a la de los partidos con representación en la Diputación de Málaga que, con la abstención del PP, acordaron hace unos días suspender la renovación automática del contrato del MAD de Antequera, que también dirige Fernando Francés. En este caso, el gestor asegura que el grado de cumplimiento «está por encima de lo que teníamos que haber hecho a estas alturas» y se defendió de las críticas al asegurar que le «han achacado el incumplimiento de tres cosas, como el mantenimiento del edificio, que no están en el contrato».