Flamenco con auto-tune Flashback El éxito de Rosalía vuelve a despertar los viejos fantasmas de puristas y de aquellos que consideran el flamenco un arte exclusivo de los gitanos Rosalía actuará en Starlite Marbella el 24 de agosto. / Efe TXEMA MARTÍN Sábado, 23 junio 2018, 00:15

«Rosalía utiliza componentes del flamenco como si fueran unas pestañas postizas». Esta es una de las críticas más resultonas que se han leído contra el fenómeno que protagoniza la cantante Rosalía (San Esteban de Sasroviras, Barcelona, 1992) y que atesora un éxito está a punto de pasar a mayores con el inminente lanzamiento de su segundo proyecto, 'El mal querer', que se posará en nuestros auriculares con las credenciales de haber obtenido un rotundo éxito con su primer disco, 'Los Ángeles', en el que revisita cantes clásicos de Manolo Caracol, El Mellizo o Chacón con un tratamiento inusual, y que fue uno de los lanzamientos más relevantes de 2017.

Del glam rock aprendimos que lo comercial y lo artístico a veces van de la mano: sus videoclips están realizados por la productora Canada, su sonido cuenta con productores de moda como Refree (Sílvia Pérez Cruz, Niño de Elche, Rocío Márquez), el vestuario de su gira será de Palomo Spain… todo parece estar diseñado a la medida de una cantante de éxito actual, insólito en un artista flamenco. Pero no hay que equivocarse: el hecho de que haya una gran discográfica detrás no significa que todo lo que encuentres sea producto de marketing. Otro indicio de la grandeza de su talento está presente en su próxima gira: en la pasada edición del Sónar fue una de las actuaciones con mayor expectación (cientos de personas se quedaron fuera por falta de espacio) y acaparó los titulares de las cabeceras nacionales. Está naciendo una estrella, y su fuerza de expansión es incalculable. Pero, ¿es Rosalía una cantante de flamenco?

Puede que Rosalía tenga más que ver con Beyoncé que con La Niña de los Peines. Para empezar, es una millenial que no proviene de ningún linaje. Ella misma confiesa que en su casa jamás entró un disco de flamenco (nota mental: ¿alguna vez entró en mi casa un disco de techno?). Por supuesto no es gitana. Con el idolatrado rapero C. Tangana engendró su primer éxito, 'Antes de morirme', y como Soleá Morente no ha tenido reparos en aplicar elementos del pop y del trap en su cante. De nuevo, tal y como ha ocurrido cada vez que el arte flamenco ha explorado nuevos territorios, se generan críticas y alzamiento de cejas desde los ambientes más puristas a cargo de una parte de la afición hábil en demostrar poca empatía ante fenómenos que puedan atraer a un público ajeno a ellos mismos.

Lo mismo que pasó con Camarón, Enrique Morente o Lole y Manuel, lo cual, en realidad, convierte toda esta polémica en una buena noticia para Rosalía. Achacar a una cantaora la poca pureza de su arte contradice a las propias raíces del flamenco. En lo primero que erran los puristas es en atribuirle connotaciones étnicas al cante o al baile. Reivindicar que el flamenco es de los gitanos es una afirmación rigurosamente racista que no sólo no se sostiene, sino que eliminaría a tantos payos que han aportado tanto a la hondura, desde Pepe Marchena hasta Miguel Poveda, pasando por Paco de Lucía o por el mismísimo Lorca.

Si hay alguien que no ve que el flamenco y el 'trap' está unido por el mismo cordón umbilical es que no se ha enterado de nada. Es algo que lleva mucho tiempo sugiriendo Pedro G. Romero: el flamenco viene del lumpen y por lo tanto es música urbana. Y «la cultura popular, si es que existe, consiste en apropiarte de todo», como dijo Niño de Elche hace poco. Hay una cosa que por supuesto no se puede pasar por alto en este debate, y que estaban reflejadas en un manifiesto del Instituto de Cultura Gitana: «Negar o minusvalorar la aportación gitana al flamenco es tan injusto como negar las aportaciones de las comunidades negras al jazz». Cierto. Otra cosa es atribuirle a los gitanos la exclusividad del cante y del baile. Estaría bueno. Ante esto también hay que tirar de los clásicos, y esto es lo que decía al respecto Manolo Caracol. Que no hay cante payo ni gitano; hay quien tiene ese 'pellizco', y quien no lo tiene.