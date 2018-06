El filósofo que hay detrás de Jirafa Rey Una sólida trayectoria como poeta y artista visual preceden al malagueño Alejandro Robles, autor junto a Lapili de 'Cómeme el donut' y 'Muslona' Alejandro Robles. / SUR ANTONIO JAVIER LÓPEZ Domingo, 3 junio 2018, 00:29

Le gusta desde hace años la imagen del Caballo de Troya. De hecho, esa idea centrará su próxima canción. «Somos un Caballo de Troya en toda regla, porque nuestra imagen y lo que hacemos para nada se ve en televisión. Aparentemente parecemos unos frikis, pero una vez que sea abre el caballo y sale el discurso, se crea ahí un desbarajuste cerebral importante. Es muy punky y 'underground' el meneo que le hemos dado al 'prime time' de Telecinco».

Habla el malagueño Alejandro Robles, ahora subido a lomos de una efervescente popularidad como Jirafa Rey, nombre artístico con el que acompaña a su prima Lapili en los dos temas que lo han petado en el programa televisivo 'Factor X': 'Cómeme el donut' y 'Muslona'. Más de diez millones de visualizaciones en Internet contemplan el fenómeno viral ideado por Jirafa Rey, al que precede una sólida trayectoria como poeta, artista visual y agitador cultural.

No parece casualidad que el poema que abre su libro 'Nothing on heirs nothing on dogs' esté dedicado a Ziggy Stardust, primer alter ego del músico David Bowie. Si aquel extraterrestre asexual llegaba a la Tierra moribunda para salvar al planeta a través de la música, Jirafa Rey se coloca en la franja de máxima audiencia de la cadena más generalista para lanzar sus canciones a modo de bomba de racimo contra los estereotipos y el pensamiento dominante.

«Tengo muy presente cómo se expresan los referentes de esas músicas (reguetón, rap...) y cómo me expreso yo. En 'Cómeme el donut' era todo ese mundo de las batallas entre géneros. Parece que si haces música feminista tienes que hacerla de una determinada manera porque si haces reguetón están todo tiempo alardeando de tu vida sexual o de las armas con las que negocias, pero nosotros nos planteamos un hilo narrativo más ambiguo en el que no decimos simplemente 'Yo soy el más chulo del barrio' sino que estamos haciendo una deconstrucción de muchos elementos. Mencionamos muchas marcas comerciales, por ejemplo, porque es algo que suelen hacer los raperos en sus canciones y nosotros lo reducimos al absurdo. Intentamos poner en duda toda esa manera de hacer, ese paradigma sobre cómo tiene que ser un vídeo clip, cómo tienen que ser las letras, poner en duda cómo tienen que ser los cuerpos y los mensajes lanzados del tipo 'Yo soy el mejor'», ofrece Jirafa Rey.

Tras 'Cómeme el donut' ha llegado 'Muslona' para mantenerlos en la cresta de la ola, si bien bajo esa espuma sigue habiendo mar de fondo: «A veces es más importante lo que no se dice que lo que se dice. En este caso, el tema de la liberación de los cuerpos es algo que ya se ha planteado desde distintos estratos, pero quizá no de la forma en la que lo hemos hecho nosotros. En ese sentido, creo que nuestra propuesta ha sido bastante desconcertante, porque no respondemos a los cánones a los que se supone que deberíamos responder como 'outsiders', por ejemplo. Ya sean niños pequeños, adolescentes o personas mayores, a todos les ha llegado de una manera diferente, esa energía y en ese sentido nos parece interesante. Aunque me haya presentado como filósofo no estoy hablando de cosas inaccesibles con un discurso de filósofo alejado, como mi prima no está hablando desde el típico 'body positive' de 'Estoy gorda, pero estoy bien y tienes que aceptarlo', sino que intentamos ir un poco más allá de eso».

Ese 'ir más allá' le ha ido llevando desde Alejandro Robles hasta Jirafa Rey, desde los recitales al uso de poesía hasta el plató de 'Factor X'. «Para mí todo lo que está pasando es una etapa de mi proceso creativo. Quizá desde fuera habría que analizarlo muy en profundidad para ver todos los lazos con lo que he ido haciendo hasta ahora, pero desde mi perspectiva ha sido todo muy orgánico y todas las decisiones que he ido tomando tienen un sentido para mí», ofrece Jirafa Rey, que acaba en julio lanzará un libro de artista.

Seleccionado para la Residencia Artística del Museo Carmen Thyssen Málaga, editado por la selecta Colección Monosabio del Ayuntamiento de Málaga, ganador del MálagaCrea 2013 por su obra poética 'Los malos hábitos' y promotor de la plataforma de artistas Great Oh!, Jirafa Rey quiere ir ahora por otros derroteros creativos: «Me siento bastante desvinculado de la poesía y otras disciplinas como cajones estancos de creación. Para mí ahora mismo significaría un retroceso, sin que por ello me plantee hacer música indefinidamente. No me importaría en el futuro acabar haciendo documentales, siendo representante… Todo puede ocurrir, pero para mí es muy importante que lo que esté haciendo represente un campo de investigación y de experimentación bastante abierto».

«¿Miedo a que no te tomen en serio? -repite la pregunta en voz alta-, pues la verdad es que todo lo contrario. Cuando salió 'Cómeme el donut' en la mayoría de los artículos que salieron en los periódicos se hacía hincapié en que detrás de eso había gente que piensa y eso ha sido una sorpresa. Además, no tenemos miedo a quedar de frikis, porque cualquier persona que se dedique a estos temas entiende que detrás hay bastante más trabajo que una actuación de dos minutos».