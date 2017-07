Un festival mágico para niños y adultos Animación a las puertas del Cervantes. / Fernando González Siete magos y acróbatas ponen el broche de oro al festival Jajejijoju JUAN SOTO Málaga Domingo, 2 julio 2017, 16:29

“La magia tiene la capacidad de transformar la cara de niños y adultos”. Esta frase, pronunciada por el MagoMigue, resume a la perfección lo que ha sido la 16a edición del festival Jajejijoju que se ha cerrado este domingo en el teatro Cervantes con una gala en donde siete magos e ilusionistas han hecho las delicias de los asistentes. Durante cerca de dos horas, Jaime Figueroa, Laura Chica, Dani Daniela, Xuxo Ruiz, Luis Manuel, Javi Cruz y Anahí y el Gran Carlini han asombrado a un patio de butacas lleno y entregado. Entre todos los presentes, el Gran Carlini, la primera marioneta que hace magia, fue de las más esperadas y la que más aplausos cosechó.

La gala final de Jajejijoju se ha celebrado en el teatro Cervantes y todos los fondos recaudados han ido a parar a la asociación Avoi, cuya finalidad es animar y divertir a los niños enfermos de cáncer del Materno Infantil. Durante la gala se ha entregado el premio Jajejijoju al propio MagoMigue, ilusionista granadino que cuenta en su poder con el título mundial de cartomagia. El reconocimiento lo recibió de manos del humorista gráfico Ángel Idígoras y, como no podía ser de otra forma, ha sido una caricatura.

Entre los asistentes han predominado los niños, que antes del espectáculo final han disfrutado de diferentes actuaciones, pintacaras y globoflexia. Laura, de 12 años, es de las que no se pierde el espectáculo todos los años. “Me encanta venir porque me lo paso muy bien y me gusta la magia”. Algo por el estilo a lo que opinaba su amiga Ana: “Ojalá pudiera hacer magia cuando sea mayor, es increíble lo que hacen”, resumió.