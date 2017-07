Un festival mágico para todas las edades

La verdadera magia es que se pueda recaudar algo por los niños que más lo necesitan». La frase es de Miguel Puga, más conocido como MagoMigue, pero resume a la perfección lo que es y lo que ha logrado el festival Jajejijojú, que ayer clausuró su 16.º edición consolidado como el único evento de magia en España que destina toda su recaudación a la infancia. El MagoMigue, que recibió el premio ‘Jaje 2017’, fue más allá al asegurar que los afortunados son ellos, los magos e ilusionistas que participan en el evento. «Es un regalo para nosotros;no hay nada más mágico que hacer felices a los demás».

Nacido como un evento puntual en la cabeza de los humoristas gráficos Ángel y Pachi Idígoras, el festival se ha ido consolidando con el paso de los años y ha logrado atraer a parte de los mejores magos del panorama nacional. En esta edición, entre otros, han pisado los escenarios malagueños Juan Tamariz, Luis Manuel o El Gran Carlini, la primera marioneta que hace magia. Desde su nacimiento, el único objetivo del ‘Jaje’ ha sido conseguir fondos que se destinen a organizaciones cuya finalidad es hacer más llevadera la estancia en el hospital de niños enfermos. En los últimos años, todo el dinero recaudado ha ido a parar a la Asociación de Voluntarios de Oncología Infantil del Hospital Materno Infantil (Avoi).

Sus organizadores explican que la finalidad del ‘Jaje’ no es otro que lograr que los niños y niñas sanos regalan alegría a los niños y niñas que se encuentran hospitalizados. Inicialmente comenzaron recaudando fondos para los doctores Sonrisa de la Fundación Theodora, aunque con el paso de los años han cambiado a la asociación Avoi al considerar que cuenta con más necesidades que la anterior, que ya se encuentra plenamente asentada en la ciudad.

En la imagen superior, Xuxo Ruiz divirtió con sus números de magia. A la izquierda, Dani Danielo. Al lado, Laura Chica realizó acrobacias aéreas. / Fernando González

El evento de este año arrancó el viernes con un espectáculo de Juan Tamariz en el hotel Vincci Posada del Patio y concluyó ayer con una gran gala de clausura en la que participaron hasta siete magos y acróbatas. La programación de este año se ha completado con una gala privada en el hospital Materno Infantil para los niños que se encuentran ingresados, un evento de pintura en el museo Carmen Thyssen y un laboratorio Clown en el hotel Vincci.

Batucada y espectáculos

Durante la gala de clausura celebrada ayer en el teatro Cervantes, siete magos hicieron las delicias de un teatro lleno y entregado. Se subieron a las tablas Jaime Figueroa, Laura Chica, Dani Danielo, Xuxo Ruiz, Luis Manuel, Javi Cruz y Anahí y el Gran Carlini, la primera marioneta que hace magia. Previamente, en el acceso al recinto, se celebraron diferentes espectáculos como batucada o exhibición de monociclo, y los magos hicieron algunos trucos entre los espectadores.

Todos los fondos recaudados van destinados a la asociación Avoi

Entre el descanso entre las actuaciones, los organizadores del ‘Jaje’ entregaron su premio anual al ilusionista granadino MagoMigue, que cuenta en su poder con el título mundial de cartomagia. El reconocimiento lo recibió de manos del humorista gráfico Ángel Idígoras, ‘alma mater’ del evento, quien le obsequió con una caricatura. Como aperitivo al espectáculo final, los niños disfrutaron durante más de una hora de diferentes actuaciones, pintacaras y globoflexia. Laura, una niña de 12 años, fue de las más activas. Decía que es de las que no se pierde el espectáculo todos los años, y mientras se pintaba la cara de princesa, decía:«Me encanta venir porque me lo paso muy bien y me gusta la magia». Algo similar opinaba su amiga Ana, que esperaba paciente su turno: «Ojalá pudiera hacer magia cuando sea mayor, es increíble lo que hacen», resumió.