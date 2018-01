Fernando Tejero: «Ojalá toda la vida esté en el momento profesional de ahora» El intérprete cordobés protagoniza un clásico del teatro de lo absurdo tras su vuelta a la popularidad «que da hacer televisión» IVÁN GELIBTER Lunes, 8 enero 2018, 00:45

‘La cantante calva’ es la obra que abrirá este martes a las 20.00 horas en el Cervantes el Festival de Teatro:Su protagonista, Fernando Tejero, considera que esta versión de Luis Luque apuesta más por la comedia que por el drama.

–‘La cantante calva’ es una obra que tiene 70 años y seguramente habrá gente que ya la haya visto en otra ocasión. ¿Qué aporta esta nueva versión?

–Es una visión muy personal de Luis Luque. Es una función que va más por la comedia que por el drama. En realidad es una tragicomedia. En París, que llevan representándola desde hace eso, 70 años, se hace más de una óptica del drama. Aquí pondera más la comedia; el drama está por debajo, y creo por tanto que es una apuesta de Luis. Cada uno hará su propio viaje dentro de una función que es compleja. Pero independientemente de esta versión, es una obra que debería ver todo el mundo al que le guste el teatro.

–Usted nunca ha dejado de trabajar. Sin embargo, tuvo un gran momento de fama en torno al año 2003 con el Goya y la serie de ‘Aquí no hay quien viva’. Ahora, pese a que el cine lo tiene algo abandonado, da la sensación un poco de lo mismo, tanto por su éxito teatral como por su papel en ‘La que se avecina’ o su participación en Masterchef. ¿Cree que es así?

–Está claro que el poder mediático de la televisión no es alcanzado ni por el cine ni por el teatro. En cuanto a la popularidad es posible, pero nunca he dejado de trabajar. Con ‘5 metros cuadrados’ tuve la suerte de llevarme el premio en el Festival de Málaga, y esto fue en 2011. Pero sabe qué pasa. Que con el cine me planté porque lo que más me gusta en esta vida es el teatro, y cuando vi que había metido ahí la cabeza, y que hacía el teatro que yo quería hacer, me dije: ‘Hasta que no me emocione un guión, no voy a volver a hacer cine’. Mire, el otro día analizaba un capítulo de ‘La que se avecina’ y pensaba que esta serie en otro país se miraría de otro modo; sería de culto. Denuncia cosas muy ‘heavies’, es verdad que en un tono muy cómico, pero desde muchas partes. Me parece que denuncia cosas que ninguna otra serie se atreve. Y la gente encima se lo pasa bien. Es cierto que ello me ha puesto de nuevo en la ventana de la popularidad.

–Lo que pasa que el nivel de rodaje de ‘La que se avecina’ le habrá hecho renunciar a otras cosas…

–Virgencita que me quede como estoy. Estoy haciendo el teatro que quiero; tengo otro proyecto para este año; estoy en una serie que mucha gente quisiera estar; y esperando a hacer las películas que quiero hacer. No es que toda la vida quiera hacer ‘La que se avecina’, pero ojalá toda la vida esté en el momento profesional que estoy ahora.

–Qué le ha parecido la polémica con la carroza de la diversidad en Madrid? Ha sido el tema de conversación en estos últimos días.

–Yo siempre apoyaré todo lo que esté en contra de la homofobia. Y esta crítica tiene un tinte homófobo terrible. Estas cosas nos recuerdan que no podemos dormirnos y tenemos que que seguir luchando. Hemos avanzado, pero nos queda mucho recorrido. Creo que en estos últimos dos años hemos retrocedido. Hace muy poco puse una foto en Instagram con un amigo y nos llamaban ‘maricones’. Pero de verdad que lo que veo positivo de esta polémica es qu enos abre los ojos. No se puede quedar todo en la semana del Orgullo, hay que reivindicar todo el año. Y que la fiesta –que es una parte importante– no puede terminar por eclipsar el fondo de la cuestión. Me emociono cuando hablo de estos temas, porque me parece increíble que todavía haya homofobia.