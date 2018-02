Fernando Francés: repaso general a 15 años del CAC La concejala Gemma del Corral y el director del CAC, Fernando Francés, junto a los responsables de departamento del centro. :: fran acevedo La muestra más visitada fue 'Sorolla: visión de España', aunque Francés consideró ayer un «error» su exhibición ya que no era el camino para acceder al público natural del centro El director del centro celebra que, de los 5,7 millones de visitantes del espacio expositivo, el 65% son malagueños FRANCISCO GRIÑÁN MÁLAGA. Miércoles, 28 febrero 2018, 00:50

Tiempo de balance. El Centro de Arte de Contemporáneo de Málaga hizo ayer memoria para revisar su trayectoria de la que se cumplen quince años. Fue el 17 de febrero de 2003 cuando el CAC abrió sus puertas en una ciudad que comenzaba a marcar su futuro vinculado al arte. Tres lustros después los números avalan la apuesta de este centro expositivo, cuyas salas han recibido en este tiempo 5.684.527 visitantes. Un dato que ayer celebró su director, Fernando Francés, que además de valorar las exposiciones que han marcado la trayectoria de este espacio cultural, también se refirió al «error» de incluir una exposición de Sorolla en la programación del museo, a la polémica censura de una obra en ARCO o a la presunta vinculación del CAC con la controvertida intervención del artista Invader en Málaga.

Acompañado de la concejala de Cultura, Gemma del Corral, y su equipo de colaboradores en el centro, el responsable destacó que en estos quince años de existencia «el público ha aumentado y ha mejorado el nivel de conocimiento del arte y su aceptación», por lo que «hemos conseguido que la ciudadanía de Málaga y nuestros vecinos le pierdan el miedo a un museo». De esta forma, Fernando Francés afirmó que, de la asistencia global en estos quince años, 3,5 millones de visitantes eran malagueños -entre un 60 y 65% del total-, lo que comparó con otros centros municipales, como el «5,5% de malagueños que visita la Casa Natal de Picasso».

Francés quiso compartir este éxito con su equipo de colaboradores como «cabeza visible de este buque insignia de la cultura malagueña» que es el CAC. El director del centro aseguró que «hemos conseguido éxitos increíbles con un presupuesto bajo -tiene una asignación media anual de 3,3 millones de euros de financiación municipal-» y cifró en 245 exposiciones de producción propia las exhibidas en estos primeros quince años.

LAS FRASESAusencia de galerías malagueñas «ARCO no puede obviar la realidad de Málaga y eso me parece una injusticia» Sus fotos con Invader «Mi obligación es conocer a todos los artistas, con independencia de los que estos artistas hagan»

Una etapa en la que el responsable del museo destacó la dificultad de traer figuras internacionales como Gilbert & George o el punto y aparte en la obra de Anish Kapoor tras su paso por el antiguo Mercado de Mayoristas. Además, en el capítulo de montajes más visitados recordó a Mark Ryden ('Camara de las maravillas', con 102.800 asistentes), Colección Selim Varol ('At Home, I'm a tourist', con 68.549) y Marina Abramovic ('Holding Emptiness', con 68.346) y cuyas colas en la inauguración hicieron historia.

No obstante, la exposición más visitada del CAC Málaga fue 'Sorolla: Visión de España', con fondos de la Hispanic Society of América y que congregó en 2008 en sus salas a 161.000 visitantes. Pese a ello, Fernando Francés consideró ayer que «fue un error organizar esta exposición de Sorolla», ya que este autor no formaba parte de la línea de programación artística que ha llevado el centro desde su nacimiento. «Entendimos que no podíamos caer en atajos para consolidar nuestras líneas de crecimientos sostenibles», sostuvo ayer el responsable del centro artístico, que añadió que ese «no era el camino y que para acceder al público joven teníamos que dar entrada al 'street art' y las culturas urbanas».

Invader, otro artista

Sobre la querella de la Fiscalía de Medio Ambiente contra el artista galo Invader por sus mosaicos en fachadas de edificios BIC, Fernando Francés también hizo una referencia. La denuncia del Ministerio Público también se ha dirigido contra el propio director del CAC Málaga ya que Invader realizó presuntamente estas intervenciones por invitación del museo malagueño. No obstante, el responsable de este espacio cultural se desvinculó de la obra en Málaga del artista, con el que el propio Francés aparecía en unas fotos que colgó él mismo en redes sociales.

«Mi obligación es conocer a todos los artistas y tratar de tener relación con todos, con independencia de lo que esos artistas hagan. Ese es mi trabajo y ojalá pudiera tener exposiciones del top 10 de los artistas del 'street art' del mundo», dijo Fernando Francés tras ser preguntado sobre su relación con Invader y la querella de la Fiscalía de Málaga. A continuación, el director del CAC Málaga dijo que, ante la judialización de este caso, prefería guardar silencio: «Hay un procedimiento abierto y no voy a incidir en él», zanjó.

El director del museo también se refirió a la censura la semana pasada en ARCO de la obra de Santiago Sierra sobre presos políticos que mostraba a líderes independentistas catalanes. «No comparto su mensaje, pero tampoco que sea quitada», aseguró Francés, que abogó por la «libertad» y recordó la «situación difícil» por la que pasaron el pasado año en el centro expositivo malagueño cuando una obra del artista Santiago Ydáñez fue tachada de zoofilia por la Protectora de Animales. «Este museo defendió al artista por encima de la presión de muchos ignorantes, animalistas o no animalistas, que utilizaron influencias políticas y de todo tipo para que censurásemos la obra y no lo hicimos», manifestó el responsable, que también aludió a un caso precedente de la exposición de los hermanos Chapman y «de una carta que recibimos del obispo».

Además, Fernando Francés defendió las galerías malagueñas ante su ausencia de la Feria de Arte Contemporáneo de Madrid. «ARCO no puede obviar la realidad de Málaga y eso me parece una injusticia», aseguró el director del CAC, que citó tres firmas de la provincia que deberían haber sido seleccionadas: JM (Javier Marín), Isabel Hurley y Yusto/Giner. Unas galerías que consideró «más rigurosas que muchas de las que se han exhibido en la feria».