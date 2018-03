«Si no eres feminista es que eres idiota» Santiago Segura y Maribel Verdú en la presentación del filme. :: sur El padre de Torrente dirige 'Sin rodeos', una comedia de empoderamiento femenino con una estelar Maribel Verdú Santiago Segura Actor y director OSKAR BELATEGUI MADRID. Viernes, 2 marzo 2018, 00:09

Santiago Segura (Carabanchel, 1965) lleva veinte años insistiendo en que no tiene nada que ver con Torrente. «Sigo yendo a una emisora de radio y me ponen El Fary. A mí, que soy de Sinatra...». Tras cinco entregas del policía espejo de nuestras esencias más casposas, Segura se atreve con una comedia de empoderamiento femenino. 'Sin rodeos' presenta a una Maribel Verdú estelar en la piel de una mujer harta del machismo que sufre en su casa y en su trabajo. El filme adapta una comedia chilena a la idiosincrasia española.

- ¿Le imponía ponerse en el lugar de una mujer?

- Desde niño he sido feminista. Mi madre ha sido la persona que más he querido. Ella conducía bastante mal, no por ser mujer, sino porque le daba miedo. Recuerdo escuchar al volante «¡mujer tenías que ser!». Y me daba rabia. A mi madre le gustaba pintar, pero solo fue ama de casa. No pudo desarrollar sus aptitudes. Yo he tenido la desgracia de dirigir e interpretar cinco películas sobre un ser nefasto. Pero no soy machista, racista ni alcohólico. Ni del Atlético de Madrid, porque no me gusta el fútbol.

- ¿Le dan miedo los prejuicios del público?

- Sí. Cuando le dije a Maribel que Cristina Pedroche tenía un papel me miró extrañada. Le dije que se fiara de mí, que llevo muchas películas. Intuyo quién puede tener talento para el cine.

- En 'Sin rodeos' la protagonista sufre micromachismos cotidianos: su jefe le dice que se vista de tal manera, si se enfada la preguntan si tiene la regla...

- No creo que ser feminista sea algo heróico, si no lo eres es que eres un idiota. ¿Quién tiene los cojones en el siglo XXI de mirarte a los ojos y afirmar que las mujeres no tienen los mismos derechos que los hombres? Y los hay. Estos días me preguntan mucho por el movimiento #MeToo. Me parece muy necesario. A partir de ahora los acosadores se lo van a pensar mucho y las mujeres no se van a cortar un pelo.

- ¿Hay un Harvey Weinstein en el cine español?

- Bueno, aquí es todo más como de andar por casa. En España hay mucho torpe, mucho sobón, pero acoso y violación son delitos tipificados. También te digo que querer retirar la estatua de Woody Allen en Oviedo me parece un despropósito. Que no vuelva a dirigir es un daño colateral que a lo mejor merece la pena por todo lo que se ha ganado, pero me jode mucho.

«Ahora miro de reojo»

- ¿Hoy podría rodar 'Torrente'?

- Rodarla a lo mejor sí, pero que se estrene... En un mismo día secuestran un libro, quitan una obra de Arco y le condena a tres años y medio de cárcel a un rapero. ¿Qué esta pasando? Creo en la ley y la justicia, pero esto no me gusta. Creo que vivimos en un país estupendo. Que no nos lo jodan.

- ¿Usted se autocensura?

- En las películas no mucho, en televisión, bastante. Siempre he apreciado mi sinceridad brutal, pero ahora pienso que quizá está sobrevalorada. Yo soy muy tímido. Si veo a una chica espectacular antes la miraba, ahora lo hago de reojo para que no se sienta molesta.

- En la película se burla de estos tiempos dominados por las redes sociales y los 'influencers'. Usted, que tiene tres millones y medio de seguidores en Twitter...

- Me gustan las redes sociales, son una forma de comunicarnos. Y al mismo tiempo una esclavitud que nos aísla. Es como el amor a los animales, tu mascota no puede ser más importante que tu familia. Claro que también me asusta la división desigual de la riqueza, la sobrepoblación o que mi hija no pueda comer atún en 2050 porque haya desaparecido. Cada vez me convenzo de que estoy haciendo lo correcto: comedias.

- ¿José Luis Torrente está hibernado?

- Sí, en cualquier momento puede despertar. Soy un director atípico, no veo a otros bailando vestidos de Raffaella Carrà en un talent show.