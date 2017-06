Félix Revello de Toro celebra sus 91 años en Málaga Revello de Toro, abajo segundo por la izquierda, junto a familiares y amigos. / Félix Lorenzo El artista se reúne con familiares y amigos cercanos para brindar "por la edad que dicen que tengo" y afirma que ya no pinta "sólo hago garabatos para mí" F. L. Lunes, 26 junio 2017, 16:56

Con su habitual optimismo y buen talante, y muy recuperado de un pequeño achaque que como dice "me tuvo entretenido un par de semanas", el pintor malagueño Félix Revello de Toro vino a Málaga expresamente para visitar a sus familiares y celebrar con sus amigos sus 91 años, efemérides que tuvo lugar el pasado día 10 de junio. Félix y su esposa, María Rosa Molins, ser reunieron con sus más cercanos en su tierra natal, entre ellos con José Luis Sánchez Domínguez, su esposa, Paqui Manzano y la diputada nacional Carolina España, con quienes brindó "un año más". "Estoy muy bien, dijo, pero alguna veces tengo lagunillas, bueno que pueden ser calles de la Victoria", bromeando con el barrio malagueño que hay en torno al santuario de la Patrona. En el restaurante María Conde Ansurez, todos los presentes celebraron el acontecimiento, haciéndose una foto para el recuerdo al terminar la comida con Enrique y Piti, propietarios del conocido restaurante, al que siempre suele acudir el artista cuando viene a Málaga "porque es como si estuviera en mi casa, y uno con la edad que dicen que tengo se tiene que cuidar mucho...". Revello ya no pinta, aunque eso es oficialmente, ya que "ahora hago garabatos para mí", comentó en plan de broma. "Ahora procuro cuidarme mucho", señala. "Málaga me da la vida, es respirar un aire que me llena, que me da nuevas energías, por eso me viene muy bien una visita de vez en cuando, aunque las distancias entre Barcelona y mi tierra no son cortas, para nada...". Revello tiene previsto en breves horas viajar a Madrid, donde permanecerá unos días, antes de regresar de nuevo a Barcelona.