Fejerman ofrece una risa inteligente para reflexionar sobre las relaciones humanas 'Gente estúpida' disecciona las tipologías de la estupidez en forma de tragicomedia en cinco actos TXEMA MARTÍN MÁLAGA. Viernes, 19 enero 2018, 00:26

El teatro Echegaray acogió anoche dentro del Festival de Teatro 'Gente estúpida', una obra escrita y dirigida por la también cineasta y guionista de origen argentino Daniela Fejerman. Una comedia en la que no todos son risas, pues detrás de las situaciones que plantea hay una reflexión más profunda en torno las relaciones humanas. La dramaturgia está centrada en la Teoría de la Estupidez acuñada por el historiador y economista italiano Carlo Maria Cipolla en su ensayo 'Allegro ma non troppo' publicado en 1988, como bien se explica en los nada desdeñables intermedios didácticos de esta representación.

La obra comienza en forma de 'sitcom' en la que el público forma parte, inaugurando uno de los cinco 'sketches' que describen situaciones, personas y relaciones siempre envueltas en la necedad. La representación corre a cargo de dos actores, Silvia Nieva y Antonio Sansano, que se meten en varios roles distintos (aunque él casi siempre es el mismo) que afrontan distintos dilemas servidos en bandeja. Lo mejor de esta obra es la gracia de su hilo conductor y la clase del profesor de psicología de la UNED Ángel Díaz de Rada. No es un actor, sino un docente de verdad el que hace de narrador con Power Point que va explicando el origen de la Teoría de la Estupidez y sus cinco leyes fundamentales que posteriormente son puestas en escena a modo de ejemplo. La elección del profesor no es casual, sino que fue él quien le dio a conocer a Fejerman la existencia de este ensayo que le podría servir para hilvanar las distintas situaciones. Y vaya si lo hace. Ante tres cuartas partes del aforo, el dúo de actores escenificaba momentos de la cotidianeidad con un punto disparatado y muy psicológico, un humor negro, bárbaro y puesto al límite que comparte un tono parecido al de aquella película argentina, 'Relatos salvajes', de cuyo director por cierto no hemos vuelto a saber nada. En definitiva, 'Gente estúpida' se trata de una comedia muy disfrutable y que hace sentir al espectador un poquito más inteligente.