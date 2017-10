Fancine premia con 600 euros a quien resuelva el misterio de la desaparición de Brenda Waters Cartel colgado en un árbol de Málaga con la desaparición de Brenda Waters. / SUR Bajo el hashtag #FanCrimen, el Festival de Cine Fantástico de la UMA lanza un juego en redes sociales de estilo Cluedo SUR Málaga Viernes, 13 octubre 2017, 18:41

"Las calles de la barriada de El Chorro, en Álora, han amanecido hoy con preocupación. Una turista alojada el Hotel El Desfiladero, junto al Caminito del Rey, no ha dormido en su habitación y se halla en paradero desconocido. Vecinos, trabajadores, turistas y personajes misteriosos estaban reunidos anoche en una fiesta que celebraba el establecimiento hostelero, y desde entonces no se sabe nada de Brenda Waters, una americana de 28 años que viajaba junto a otras dos amigas".

Esta es la sinopsis de un misterio que comienza en uno de los lugares más visitados de la provincia de Málaga. Un enclave idílico, el del Caminito, que en los próximos días, y a través del Festival de Cine Fantástico y de Terror de la Universidad de Málaga (FANCINE), será el escenario de crímenes, leyendas tenebrosas e intereses políticos; cuyas respuestas solo llegarán a través de los seguidores del Fancine en redes sociales.

#FanCrimen es el nombre de este concurso organizado por el Festival en el que podrán participar todas las personas mayores de 18 años, y cuyo premio final en metálico serán 600 euros. Las redes sociales del Fancine (Facebook, Twitter e Instagram) volcarán todos los días, a partir de este próximo domingo 15 de octubre -y hasta el 6 de noviembre- una serie de pistas y hechos en torno a esta historia de ficción que revisita algunos de los géneros del cine negro y de misterio. En formato de audio, de vídeo o de imagen -e incluso con algunas sorpresas en directo- estas publicaciones irán solventando cuestiones y planteando otras nuevas, por lo que los participantes no podrán dejar escapar ninguna de ellas si quieren resultar los ganadores.

Imagen promocional de #FanCrimen. / SUR

El 6 de noviembre, el concurso #FanCrimen dará a conocer una batería de preguntas que los concursantes (que no necesitan inscribirse previamente) que deberán responder de manera correcta para poder hacerse con el premio de 600 euros. El primer jugador que envíe un correo electrónico con las respuestas correctas, será el vencedor. En caso de que nadie acierte toda la historia, el ganador del concurso será la persona que haya respondido el mayor número de cuestiones en el menor tiempo posible.

Durante la gala de inauguración del Fancine, el próximo 8 de noviembre, la organización resolverá una a una todas las preguntas y dará a conocer el nombre del ganador de este primer concurso #FanCrimen

El concurso #FanCrimen está basado única y exclusivamente en la ficción. Cualquier coincidencia con la realidad es casualidad.

Asimismo, hoy mismo se han dado a conocer los largometrajes oficiales a concurso. Las diez películas elegidas son: 'Better watch out' (Chris Peckover, 2016), 'Before we Vanish' (Kiyoshi Kurosawa, 2017), 'Black Hollow Cage' (Sadrac González-Perellón, 2017), 'Free and Easy' (Geng Jun, 2017), 'Buswick' (Jonathan Millot y Cary Murnion, 2017), 'Mom and Dad’ (Brian Taylor, 2017), 'Let the corpses tan' (Hélène Cattet y Bruno Forzan, 2017), 'The Lodgers' (Brian O'Malley, 2017), 'Les affames' (Robin Aubert, 2017) y 'Thelma' (Joachim Trier, 2017).