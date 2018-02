Fallece Elgar, el decano de los humoristas gráficos, a los 91 años Manuel García Duarte, autor durante 70 años de una viñeta diaria en SUR, ha muerto esta madrugada en Málaga de un fallo multiorgánico SUR Viernes, 2 febrero 2018, 09:37

Manuel García Duarte, autor durante siete décadas de una viñeta diaria en SUR, ha muerto esta madrugada en Málaga de un fallo multiorgánico a los 91 años de edad. Fuentes cercanas al dibujante han explicado a SUR que 'Elgar' ha fallecido sobre las 00.15 en el hosptal CHIP de la capital, donde llevaba dos semanas ingresado aquejado de problemas en los riñones. Según dichas fuentes, está previsto que se le asigne la sala 6 de Parcemasa para su velatorio a partir de las 11.15 de este viernes y que posteriormente, sobre las 15.00 horas, se le traslade a una sala de mayor capacidad, inicialmente la número 22. La misa funeral tendrá lugar a las 9.00 de mañana sábado y a continuación será incinerado a las 10.15.

Elgar -que cumplía los 92 años este mes de febrero- debutó a los 18 como dibujante por orden del director de un periódico –‘La Tarde’– y acabó firmando más de 25.000 chistes antes de que la vista, la memoria y las piernas le flaqueasen. En 2015 dejó de publicar su viñeta en SUR por acumulados problemas de salud. «Me doy de baja con mucha pena, pero no puedo seguir. La vista me falla, las piernas no me responden», explicó por entonces el incansable escribidor de chistes que ha sobrevivido a periódicos, revistas y directores en la ruta que va de las planchas de plomo a Internet. Hoy, el humor gráfico está de luto.

Elgar recibió en 2007 el homenaje de la Asociación de la Prensa de Málaga, un galardón sobre el que ironizaba con su peculiar humor: «Sin ser periodista tengo esa medalla, sin ser aparejador soy aparejador de honor, sin ser malagueño, soy malagueño del año y sin conocer Mijas, van y un día me ponen una calle», resumía enumerando las paradojas de algunos de los reconocimientos concedidos a lo largo de su vida durante una charla con SUR en junio de 2015.