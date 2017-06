La extraña familia de Díaz Lorenzo Casanova, Alonso, Reina, Montaner, Sánchez, Díaz Lorenzo, Guapo y Buika, ayer, en Madrid. / EFE. LUIS MILLÁN El director fuengiroleño estrena este viernes la comedia ‘Señor, dame paciencia’, con Jordi Sánchez y su ‘yerno’ Salva Reina DANIEL ROLDÁN Miércoles, 14 junio 2017, 02:02

Gregorio es un banquero, tradicional, al que le gusta el orden y el Real Madrid. Con sus hijos no se lleva muy bien: uno es gay, otra está casada con un catalán y la tercera es un espíritu libre. Tres ‘dramas’ para Gregorio, que tiene la ayuda de su querida María para ‘sobrellevar’ esta situación. Pero su esposa fallece y éste se ve obligado a cumplir su última voluntad: pasar un fin de semana con sus hijos y sus parejas en el Sur para esparcir sus cenizas en el Guadalquivir. El principal mensaje de esta ‘road movie’ es que «lo importante es la familia y la tolerancia», explicó ayer en Madrid el director fuengiroleño Álvaro Díaz Lorenzo, que ha diseñado esta singular familia protagonista que llega a las carteleras el próximo viernes.

«Gregorio no tolera nada y es algo fachilla. Salta a la primera porque no es nada tolerante», señaló ayer Jordi Sánchez, que se convierte en el líder es este clan. Alicia sale con Leo (el malagueño Salva Reina), un jipi antisistema que intenta caer bien con su futuro suegro. Eduardo Casanova da vida a Carlos. «Es gay y su padre no ha aceptado su condición sexual ya que piensa que es una moda pasajera. Llevan seis meses sin hablarse y la cosa empeora cuando le presenta a su novio Eneko (interpretado por Boré Buika), que es vasco y negro de origen senegalés», explica el director.

Y la tercera pareja la forman Megan Montaner y David Guapo. Ellos son Sandra y Jordi, que además de catalán es muy del Barça, lo que Gregorio no puede soportar. «Era una apuesta personal. Estaba convencido de que lo podría hacer», confiesa Díaz Lorenzo. «No solo es bueno en las escenas cómicas. En las partes más dramáticas me quedaba impactado de lo que era capaz de dar», indica el realizador sobre esta película rodada en Madrid y Cádiz. Y en una camioneta que todos los actores recuerdan el calor y las incomodidades que sufrieron durante el rodaje.

En palabras del actor malagueño Salva Reina, uno de los mensajes de la cinta es que «las apariencias, las etiquetas y las primera impresiones que uno tiene sobre una persona se tienen que desechar, porque al final el amor y el cariño vence todos los prejuicios».