CAC Málaga: de lo local a lo global

“Este salió directo... Y eso es difícil en mí, que suelo coger un cuadro, trabajarlo, dejarlo un tiempo, volverlo a retomar... Este fue así, ¡pum! En una semana estaba listo... A este no se le va a cuartear la pintura”, recuerda Francisco Peinado delante de 'Helicóptero' (2008). Peinado cumplirá el domingo 77 años y ya tenía casi 40 cuando vino al mundo Gloria Martín Montaño, autora de 'Atelier de Moulage' (2014), colgado junto a la pieza de Peinado. Ambas dan la bienvenida a la cuarta edición de la muestra 'Neighbours' (Vecinos), que sirve al Centro de Arte Contemporáneo de Málaga (CAC Málaga) para mostrar los fondos de su colección firmados por los llamados “artistas de proximidad”, es decir, autores del ámbito geográfico cercano. Además, la exposición marca el comienzo del programa de actividades organizadas por el CAC Málaga para celebrar su décimo quinto aniversario.

Surge así la cuarta edición de 'Neighbours' como un viaje “de lo local a lo global”, en palabras del director del CAC Málaga, Fernando Francés, que esta mañana ha querido sacar pecho de la vinculación del centro municipal con el entorno más próximo a través de algunas cifras. Según los datos aportados por Francés, de las 530 obras adquiridas por el CAC en sus 15 años de actividad, 318 (el 60% del total) corren a cargo de artistas andaluces y 194 las firman creadores malagueños (un 37% de la colección). Además, desde la institución -cuyo presupuesto anual ronda los 3,3 millones de euros- han cifrado en 790.014,61 euros la inversión realizada en la adquisición de obras de artistas locales en esta década y media.

De este modo, la cuarta edición de 'Neighbours' pretende mostrar una selección de esos fondos, en los que conviven autores de varias generaciones y de propuestas plásticas muy diferentes. Una de las pautas que el CAC Málaga mantiene en su línea de exposiciones y de adquisiciones tiene que ver con la reivindicación de la pintura como lenguaje artístico contemporáneo. Esa premisa se traduce en un notable protagonismo del óleo sobre lienzo en el recorrido planteado por la muestra, desde la libre figuración inicial de Peinado -la primera del autor malagueño que ingresa en la colección del CAC, como recordaba esta mañana el artista-, MP&MP Rosado y Juan Manuel Rodríguez hasta el geometrismo del que hacen gala las obras de Fernando Clemente, Norberto Gil, Ramón David Morales y Gonzalo Fuentes.

Entre unos y otros brilla, de nuevo incluido en 'Neigbours', el tarifeño instalado en Málaga Chema Cobo. Sólo por su 'Out of the blue IX' (2011) ya merece la pena visitar el nuevo montaje del CAC Málaga. Bueno, por esa pieza, y por la pared que queda justo en frente, quizá la que atesora más quilates de todo el montaje. La mirada crítica de Rogelio López Cuenca en 'Eurodisney' (1993) junto a la pieza más conceptual de José Manuel Pereñíguez titulada 'Carta de color (visible e invisible)' (2015) para rematar con el delicado lirismo que transpira la obra de Simón Zabell, aquí representada con 'La casa de Hong Kong' (2007).

La fotografía se abre paso en la nueva propuesta del CAC Málaga a través de planteamientos tan diversos como los de Mónica Vázquez Alaya, Javier Hirschfeld o Ignacio del Río. La fotografía se combina con el dibujo y las técnicas mixtas para cuajar en una suerte de 'reliquia' de la 'performance' que Marc Montijano realizó en el CAC Málaga y que ahora queda capturada en una de las piezas más potentes del montaje.

Una exposición que sirve de preámbulo a las actividades programadas por el CAC Málaga para conmemorar su décimo quinto aniversario, que cumplirá este sábado. Ese día está prevista una jornada dedicada a las familias, con diversas acciones dirigidas tanto al público infantil como adulto. Ya el lunes está prevista una mesa redonda titulada 'Málaga ciudad de museos' (20.00 horas), mientras que el martes (18.00 horas), el historiador Ignacio Araújo repasará las obras más destacadas que han pasado por el CAC Málaga en estos 15 años. La poesía (18.00 h.) y la danza (19.00 h.) cobrarán protagonismo el miércoles; mientras que el viernes será el turno de los conciertos de Elena Sáenz y El Kanka, este último de la mano de Fnac y para el que ya se han agotado las invitaciones.