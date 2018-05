Expectación y entradas a La Alcazaba ya agotadas a pocas horas del inicio de la Noche en Blanco en Málaga 2018 Salvador Salas La capital se prepara para desvelarse un año más por su gran cita con la cultura este próximo sábado 12 de mayo. Y algunas de las actividades ya cuelgan el cartel de no hay plazas. ¡Consulta la agenda completa! ISABEL MÉNDEZ Málaga Viernes, 11 mayo 2018, 12:51

Málaga se prepara para desvelarse un año más por su gran cita con la cultura. El próximo sábado 12 de mayo se celebra en la capital la Noche en Blanco, la número once, que ofrecerá más de 200 actividades (la gran mayoría, gratuitas) en más de un centenar de espacios desde las ocho de la tarde hasta las dos de la madrugada.A pocas horas del esperado pistoletazo de salida, algunos recintos ya cuelgan el cartel de no hay entradas, como es el caso de la Alcazaba. La cola para lograr una visita a la fortaleza bajo la luz de la luna ha sido larga y los pases se han acabado al poco de abrirse la ventanilla a las 8.00 de este viernes. Y es que la expectación es máxima. ¡Hay ganas de Noche en blanco!

1. Inauguración

El pistoletazo de salida se dará con el espectáculo 'Danza Mulïer', que correrá a cargo de la compañía de teatro Maduixa, ganadora de los premios Max en 2017. Este montaje de danza sobre zancos investiga los límites físicos con la danza y el equilibrio, el movimiento y la poesía, o la fuerza y las emociones. Será a partir de las ocho de la tarde en la plaza de la Marina.

2. Visitas a la Alcazaba (entradas ya agotadas)

Un año más, la Alcazaba ofrecerá visitas guiadas gratuitas, una cita que es una de las más solicitadas año tras año. En esta ocasión se podrá disfrutar de la fortaleza de nueve de la noche a dos de la madrugada. Cada diez minutos entrará un grupo, y la visita durará 50 minutos. Para el acceso es imprescindible asistir con las invitaciones que se han entregado en la recepción de la Alcazaba esta mañana (hasta un máximo de cuatro entradas por persona). El recinto ya ha colgado el cartel de lleno.

Colas esta mañana para lograr entradas a la Alcazaba. / Salvador Salas

3. Danza en la calle

La bailarina acrobática Emma Luna ofrecerá en la plaza de la Marina cuatro pases de su número 'Metamorfosis y sueños' (desde las 21.00 horas). En algunos de ellos se cruzará con las marionetas gigantes de cuatro metros de altura de El Carromato, que ofrecerá dos pases de su performance itinerante 'Big Dancers' (22.30 y 23.30 horas).

4. Conciertos al aire libre

La música no puede faltar a esta gran cita con la cultura, y habrá varias citas para disfrutar de este arte. Por un lado, el grupo malagueño Efecto Mariposa se subirá al escenario de la plaza de la Constitución (21.00 horas). También habrá oportunidad de oír gospel en directo con el Coro Hoy es Tiempo en Alcazabilla, arias de ópera con la soprano Claudia Teruel en ese mismo escenario junto a la fortaleza, jazz en el exterior del Thyssen interpretado por un combo femenino (Yes they CAMM: Jazz women in Málaga), música clásica con el pianista Daniel Muñoz Llerena y con la orquesta de cuerdas Concerto Málaga en el Patio de las Cadenas de la Catedral.

Además, 'The moon is a woman' reunirá en el Conservatorio Superior de Música a la Big Band del centro junto con el coro de música moderna y gospel de la Escuela Municipal de Música de Antequera; también destaca Regina Sotorrío que el jazz entrará en la Sala María Cristina con Pareja Quartet; un piano bajará a La Cripta del instituto Gaona para dar paso después a un concierto de músicas del mundo con La Mar de Voces en el patio de columnas, La Pili pondrá banda sonora al Mercado del Carmen y Hula Hula ambientará la noche en el Apartamento Gastrobar.

5. Visitas al Cementerio San Miguel

En el interior de la necrópolis, a lo largo de la visita, aparte de ambientación de música y luces, el espectador contemplará la presencia de las nueve musas de Zeus. En el espacio central, ubicado en la puerta de la capilla, tendrá lugar un espectáculo de teatro, música, baile y danza. Se podrá accceder desde las 20 a las 00 horas. Habrá pases, que durarán 30 minutos, a las 21, 22 y 23 horas.

6 Arte a la intemperie... y en los museos

Aunque los museos abrirán de forma excepcional también el próximo 12 de mayo, no será obligatorio ir a una pinacoteca para disfrutar de perfomances o monajes. Así, la calle Larios albergará 'Miradas de mujer', una intervención urbana de Ernesto Artillo con La Madre de los Beatles. La fachada del Pompidou y la plaza principal de Muelle Uno serán ocupados por la Escuela de Arquitectura con una instalación efímera inspirada en la relación entre la mujer y la arquitectura con materiales de obra. Habrá grafiteras pintando en la plaza de la Marina, proyecciones sobre la fachada del Museo Unicaja de Artes y Costumbres Populares y una invitación a visitar a las musas del Artsenal del Muelle Uno a través de la realidad virtual, según informa Regina Sotorrío.

Además, aquellos que quieran aprovechar para visitar algún museo tendrán a su disposición todos los espacios de la ciudad: el Museo Ruso (donde habrá además una intervención del artista urbano Darko en las escaleras de acceso), Pompidou, Museo Picasso, el Palacio Episcopal, el MUPAM, el Museo de Málaga, el de Artes y Costumbres Populares, el del Vino y el de la Moda y el Automóvil.

7. Ecomuseo Astilleros Nereo

Los emblemáticos Astilleros Nereo, cuyas instalaciones están incluidas en el Plan Nacional de Patrimonio Industrial Histórico y Entidad de la Memoria de la Nación, también se suman a la XI Noche en Blanco. Ofrecerán una visita didáctica, durante la cual los asistentes podrán aprender más sobre la construcción artesanal de barcos a lo largo de los siglos o sobre los procesos tradicionales de la arquitectura naval. También se podrá ver una réplica histórica del bergantín Galveztown de 1779. Habrá talleres de nudo, de vela latina y de elaboración de Cuerdas especialmente dirigido para niños, entre otros. Los interesados pueden reservar plaza previa inscripción por email a museovivo@astillerosnereo.com o por teléfono 952207338.

8. Moda con los estudiantes de San Telmo

Desde los estudios de moda de la Escuela de Arte San Telmo, los alumnos y alumnas de estudios superiores de moda rinden homenaje a la historia de la mujer modista con la muestra 'Retales y puntadas. El arte de la memoria' que podrá visitarse gratuitamente en el patio de banderas del Ayuntamiento de Málaga.

9. Para los 'peques'

Los más pequeños de la casa también tienen su sitio en este desvelo por la cultura patrocinado por Fundación Unicaja. A ell@s va dirigido la 'Nochecita en Blanco', que se celebrará en la calle Tomás Heredia, en el mismo horario de celebración del gran evento. Paralelamente, el colegio Maristas ofrecerá actividades para niños, jóvenes y familias que incluyen exhibición de oratoria, ajedrez y robótica, taller de lectura infantil, Playmobil y la historia, psicomotricidad Infantil y un Encuentro de Educación Social.

10. 'Las musas del Gaona. Un recorrido por el instituto'

En un evento en el que las mujeres son protagonistas, el instituto Vicente Espinel -conocido popularmente como Gaona-, no podía faltar, ya que fue el primer instituto femenino de la capital. En la Noche en Blanco este centro invita a disfrutar de un recorrido por los espacios más interesantes del edificio, que fue construido en diferentes etapas a lo largo del siglo XVIII, que recibió a las primeras alumnas a finales del siglo XIX y que fue durante muchos años instituto femenino. Durante la visita se destacarán las primeras alumnas y profesoras del centro y se nombrará a varias creadoras formadas en Málaga. Horario: de 22 a 23 horas.

Entrada: Previa recogida de invitación en taquilla a partir de las 19:30 horas del 12 de mayo.