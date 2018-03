El estreno mundial de ‘Genius: Picasso’ será el próximo jueves 22 de marzo de 2018 en el Teatro Cervantes de Málaga

Un reparto de gran categoría

El reparto de ‘Genius: Picasso’ es de gran categoría. Aparte de Antonio Banderas, en su papel estelar, estarán Alex Rich (Picasso joven), Clémence Poésy interpreta a Françoise Gilot, una pintora francesa autora de libros superventas, cuyo romance durante una década con Picasso dio como fruto dos hijos. Sebastian Roché (Young Pope, The Man in the High Castle) como Emile Gilot, el padre tirano de Francoise; Robert Sheehan (Fortitude, Misfits), como Carles Casagemas, un estudiante de arte español y poeta, que se convirtió en uno de los mejores amigos de Picasso, muerto prematuramente; Poppy Delevingne (Kingsman: El círculo de oro, Rey Arturo: La Leyenda de Excalibur), como Thérèse Walter, amante y musa de Picasso, quien se convertirá en la madre de su primera hija, y Aisling Franciosi (Juego de Tronos) en la piel Fernande Olivier (de la que Picasso hizo 60 retratos) , y Jordi Mollá que hará de Salvador Ruiz, tío de Picasso.