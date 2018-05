El espíritu de la selva reaparece en Málaga Marina Damer repite en el papel de Hara, la joven que revive la historia de su abuelo Mowgli. / Francis Silva El musical 'Hara' repite en el Jardín de la Concepción en plena gira por el país REGINA SOTORRÍO Jueves, 3 mayo 2018, 00:22

El Jardín Botánico de la Concepción vuelve a transformarse en la casa de Mowgli. El musical 'Hara. El espíritu de la selva' repite del 7 al 10 de junio en el pulmón verde de Málaga tras el éxito de su estreno el año pasado: más de 3.600 espectadores agotaron las localidades en las cuatro jornadas de representación. El espectáculo familiar, producido por el estudio malagueño Musicmaster, se detiene en casa en plena gira nacional por escenarios singulares del país.

'Hara. El espíritu de la selva' recurre así de nuevo a un entorno completamente natural, donde prácticamente la única incorporación es la grada que ocupan las 470 personas del público en el camino de subida a la casa-palacio de la finca. Enfrente, el oso Baloo, la pantera Bagheera, la serpiente Kaa y la nieta de Mowgli –la protagonista de esta versión– se mueven entre ficus, plátanos de sombra y palmeras, entrando y saliendo de los senderos que forma la selva malagueña. Lo que la jungla esconde se verá a través de una pantalla gigante.

En detalle Fecha. Del 7 al 10 de junio (dos funciones diarias). Lugar. Jardín Botánico de la Concepción. Entradas con Oferplan. 18 euros para el jueves 7 de junio y para el viernes 8 de junio a las 22.30 horas. El resto saldrá a la venta en el Corte Inglés los próximos días. Más información. http://laselvaentuciudad.es/

El uso de este enclave como atrezo es uno de los grandes alicientes del musical, una filosofía que intentará respetar en su gira nacional. A mediados de junio les esperan en el Jardín Botánico de Córdoba y un mes después actuarán en el parque temático madrileño Faunia, en un espacio al aire libre preparado para hacer espectáculos con aves. Y donde no encuentra esos entornos naturales, Musicmaster los crea. Lo hará en el Palacio de Ferias y Congresos de Granada, donde el 20 de mayo estrenarán la escenografía creada por la firma malagueña Masquetechos. «La idea es no parar y entrar en invierno en los teatros. Donde no se pueda actuar en jardines botánicos, nosotros ponemos una selva en un teatro o un auditorio», asegura José Julio Blanes, autor y director del espectáculo junto a Álvaro Lasso de la Vega.

El musical combina las canciones del clásico de Disney con temas originales. Suena desde el famoso 'Busca lo más vital' de Baloo hasta un divertido rap de nueva creación que interpretan los buitres. Un grupo formado por Damián Bermúdez (dirección musical y teclados, programación), Nico Hugenin (batería y percusión), Miguel Nilo (metales) y Luis Espacio (Ukelele y Guitarras) se encarga de poner la música en directo. Esta vez no estarán los Dry Martina Laura y Rafa Insausti por sus compromisos musicales, pero se mantiene el rol femenino de la Reina Louise, en esta ocasión interpretada por Cristina Gallego.

