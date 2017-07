El español Gabriel Hernández Walta, premiado en los Oscar del cómic Detalle de una de las portadas de 'La Visión' para la editorial Marvel. El dibujante de Marvel gana un Eisner con Tom King a la mejor serie limitada por la peculiar 'La Visión' JAVIER BRAGADO GRANADA. Domingo, 23 julio 2017, 10:37

Hay un español en el Olimpo del cómic que se llama Gabriel Hernández Walta (Melilla, 1973). Lo ha conseguido en Marvel, una de las grandes editoriales, pero con una de las más particulares obras de tebeos de los últimos años: 'La Visión'. El dibujante, que se ha criado en Granada, ha llevado al papel en doce entregas el guion de Tom King con la vida de un androide que quería ser humano y se encontró con que sus asuntos familiares se convertirían en una aventura más. Gracias a su destreza y arte, ha conseguido el Eisner a la mejor serie limitada.

«Hay una familia en la puerta de al lado y tienen poder como para matarnos a todos. ¿Qué podría ir mal? Una de las mejores series jamás contadas», analizó la web especializada Comic Book Resources sobre 'La Visión' -editada por Panini en España-. «Es una de las sorpresas más grandes que han salido de marvel en años. El magistral sentido del ritmo de King, y el trabajo artístico en silencio del dibujo de Walta y los colores de Bellaire, se unen para pintar un mundo con un sentido abrumador de la atmósfera», reseñó James Whitbrook en io9.

Actualmente, Walta dibuja en exclusividad para Marvel. Antes de comenzar su trabajo con la compañía estadounidense formó tándem con el guionista 'El Torres' en varias obras de terror que llamaron la atención al otro lado del océano Atlántico como 'El velo' (Dibbuks) o 'El bosque de los suicidas' (Dibbuks). En la Casa de las ideas ha dibujado 'Magneto', la citada 'La Visión' y ha tomado el relevo del gaditano Carlos Pacheco en los lápices de 'Vengadores indignados' -publicada en España por Panini-, una serie sobre la América profunda y superhéroes menos poderosos. «Vamos a ver lo que aguanta la serie y no será por falta de calidad. Espero que a la colección le quede mucho tiempo. Viene de los tiempos del Occupy Wall Street y no son mejores tiempos ahora mismo para promocionarse con ese tipo de lemas», desea su compañero de profesión y predecesor en las páginas de su último proyecto. Por otra parte, Walta dispone en su contrato de una cláusula que le permitiría trabajar en otro proyecto con El Torres, pero no parece que vaya a disponer de tiempo para ello, especialmente con un Eisner recién ganado. «Gabriel está con el guion de 'El Velo' parado en la segunda parte. No creo que le pille. Pero él está muy contento allí», reconoce su amigo malagueño.

En los señalados como los premios Oscar del cómic había más españoles, pero ninguno logró acompañar a Walta entre los galardonados. Entre los señalados en 2017 los más reconocidos fueron el singapurense Sonny Liew y Brian K. Vaughan. El primero ha irrumpido en los tebeos con 'El arte de Charlie Chan Hock Chye' (Norma Cómics), una obra que ha deslumbrado a críticos y compañeros de profesión por su originalidad a la hora de repasar la historia del cómic con una biografía ficticia en que combina varios recursos visuales.

En segundo lugar, Vaughan ha sido confirmado como el mejor guionista actual de viñetas. Con las obras 'Saga' (Norma) y 'Paper Girls' (Planeta de los libros) ha logrado enganchar a los lectores, aunque la primera fue la que recibió más premios (y su dibujante Fiona Staples) en el evento.