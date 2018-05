Del escritor intelectualmente contraído al papa destiarado

Tal día como hoy nacía Honoré de Balzac, que antes de emprender la Comedia Humana contrajo una enfermedad que él mismo bautizó como «contracción intelectual», y moría Juan XXI, único papa portugués de la historia, también conocido como Pedro Hispano, por evidentes razones geográficas.

Honoré de Balzac. 20/5/1799--18/8/1850

Veinte de mayo de 1799. Nace, en Tours y en el seno de una familia que había sustituido el plebeyo apellido de Balssa por el más regio Balzac, al que se añadió después la noble preposición «de» el primogénito de un matrimonio compuesto por un quincuagenario ateo y voltairiano empleado en el Consejo del Rey, y una adolescente aficionada al magnetismo y al iluminismo. Ignorado por su padre y esquivado por su madre, Honoré fue entregado, primero a una nodriza y después a un internado de Vendôme que ni siquiera abandona durante las vacaciones y del que es mudado y demudado hasta su edificio equivalente en París.

Con tales antecedentes de desapego familiar, Balzac prohijó una enfermedad que él mismo bautizó como «contracción intelectual», y se encaramó a un puente sobre el Loira, del que intentó tirarse aunque a la postre cambió de parecer y se puso a escribir como un precursor del mismísimo camarada Stajánov (inventor del estajanovismo y del correspondiente trabajo a destajo), aunque sin mina de carbón de por medio y en cambio un destacable afán por simultanear la literatura con todo tipo de negocios, a cual más ruinoso.

Mientras concibe su Comedia Humana, obra colosal compuesta por más de ochenta textos, Balzac va esquivando los omnipresentes acreedores y multiplicando las deudas en un frenesí de carreras y una sucesión de escondites que no son óbice para que una condesa polaca, Eweline Hanska, se enamore a distancia del escritor del realismo visionario aunque no del hombre; evidencia que Honoré sólo asumirá cuando, a pesar del reciente estado de condal viudedad que le permitiría legalizar su relación, la aristócrata responde polacamente a las peticiones de matrimonio de Monsieur Honoré con sucesivos que nie y que nie, hasta que Madame Hanska se percata de que a su pretendiente, con menos salud ya que una hoja caduca en octubre, le quedan dos folletines mal contados y se lo lleva a desposar a Ucrania, tras lo cual ambos regresan a una espléndida residencia de la campiña parisina, donde el flamante conde consorte llega a tiempo para finar dignamente después de conversar con uno de sus admiradores, un tal Victor Hugo que por esos días ya había redactado Nuestra Señora de París aunque no Los Miserables, y quien fue el encargado de escribir el balzaquiano panegírico: «A partir de ahora los ojos de los hombres se volverán a mirar los rostros, no de aquéllos que han gobernado, sino de aquéllos que han pensado». À plus.

Juan XXI. 3/5/1215--20/5/1277

Quinientos veintidós años antes del nacimiento tourense de Balzac, moría en Viterbo el único papa portugués de la historia, Juan XXI, también conocido como Pedro Hispano por evidentes razones geográficas. Nacido en Lisboa como Pedro Juliao, el pontífice que mandaría en los asuntos eclesiásticos entre Adriano V y Nicolás III coqueteó con la medicina y la filosofía antes de ser fichado como galeno particular de Gregorio X, quien se ve que se hartó pronto de sus sangrías a ritmo de fado y sus brebajes depurativos con regusto a oporto y lo envió sin más dilación, primero a diaconizar la catedral lisboeta y después a archidiaconizar la de Braga.

A continuación subió Pedro Juliao al podio del cardenalato y seguidamente del obispado, tras lo cual fue debida y fumatablancamente enconclavado en la función papal. Y allí andaba, más feliz que una santa perdiz, jugando con sus canicas episcopalianas, sus soldatitos de plomo de la Guardia Suiza y sus fístulas – no de las orgánicas que duelen lo suyo sino de las áureas en las que libaba con fruición el vino consagrado – , cuando se le cayó literalmente encima el techo del mundo, que a la sazón era el del Palacio Papal de Viterbo donde solazaba convenientemente sus concilios ecuménicos, dejándolo más aplastado que una tortilla francesa de un solo huevo y rotundamente destiarado de su triple corona.

Cuatro décadas más tarde llegaría un remanente sucesorio empapado, no de lluvia sino de atributos de infalibilidad espiritusantera, que se rebautizaría como Juan XXII aunque, curiosamente, nunca existió un Juan XX ya que del XIX pasaron al XXI, Lo mismo se les había roto el ábaco.