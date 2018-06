Escolar pone el listón muy alto con una gran corrida en la Feria de San Isidro BARQUERITO MADRID. Miércoles, 6 junio 2018, 00:19

El tesoro de la feria estaba escondido en la primera de las tres corridas de sangre Albaserrada anunciadas en San Isidro: la de José Escolar. Ningún toro aplaudido de salida -con la excepción de un quinto, fue corrida lustrosa, impecable, y muy bien hecha, aunque no espectacular- pero para cinco de los seis, para todos menos el quinto, hubo en el arrastre aplausos. Muy notable corrida. De ganadero, de público y de toreros.

Las embestidas del sexto, el de mejor nota, se subrayaron con ovaciones. Al fondo del toro no llegó a asomarse del todo Luis Bolívar, que ya había dejado pasar en blanco las calidades del tercero de corrida. De los toros buenos de la corrida, el primero, muy castigado en dos puyazos, fue el que menos convino. Tampoco le convino una faena de las de sota, caballo y rey. Galopó el segundo con rico gas. Con él, la de Fernando Robleño resultó la faena mejor compuesta, que fueron solo dos. La de Bolívar con el sexto fue la otra, con sus momentos incandescentes.

Después de arrastrado el tercero, con tantas palmas como el segundo, se tuvo la sensación de que se habían ido al desolladero no menos de tres orejas de premio. Y después de arrastrado el cuarto, otra más. No estuvo a gusto Rafaelillo. El quinto reculó distraído, escarbó, desparramó la vista y midió, fue toro reservón. Y no embistió. No entró en cuenta ese toro.