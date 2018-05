«Como en la época de Miguel de Molina, sigue habiendo un desprecio tremendo por el artista» Ángel Ruiz da vida a Miguel de Molina. / SUR El malagueño desmonta en el Cervantes los prejuicios sobre la copla con su tributo al cantante, premiado con el Max y por la Unión de Actores REGINA SOTORRÍO Miércoles, 23 mayo 2018, 00:49

Su reencarnación en Miguel de Molina le valió el año pasado el Premio Max, el Premio Unión de Actores y el Premio de Teatro Musical al mejor intérprete. Puede que siga siendo un desconocido para el gran público, pero Ángel Ruiz tiene el respeto de sus compañeros y trabajo en las tablas. Este fin de semana vuelve a colocarse la chaquetilla, el pañuelo al cuello y el sombrero en Málaga, la tierra que le crió y le formó como actor (nació en Pamplona, donde emigraron sus padres de Cañete la Real y Guaro). 'Miguel de Molina al desnudo' se renueva y da el salto al Cervantes (26 y 27 de mayo, entre 9 y 24 euros) tras su estreno hace cuatro años en el Echegaray. Pero hay más teatro después de Miguel de Molina: Ángel Ruiz saldrá de gira con la zarzuela 'La tabernera del puerto' dirigida por Mario Gas, estará este año en Mérida con una comedia y le esperan en el Centro Dramático Nacional.

–Ha pasado un año desde que ganó el Max y el Premio de Teatro Musical en una misma noche. ¿En qué se han notado esos premios?

–Pues si te digo la verdad, no se han notado mucho (risas). Bueno sí, el espectáculo va a tener más vida gracias a eso. Entre otras cosas, volvemos a Málaga. Pero no te creas que me han llamado mucho más.

–Decía que esperaba que el premio ayudara a superar prejuicios del público y de los teatros. ¿Los hay?

–Sí, hay cierto prejuicio por todo lo que rodea a la copla. Se considera que es un género manido y casposo, y nada más lejos de la realidad. Eso es un gran error, es la ignorancia. Cuando la gente ve el espectáculo no solo se le quita el prejuicio sino que además tiene la sensación de sentir vergüenza por no haberse dado cuenta antes.

–Hay letras de copla que podrían considerarse machistas, que ofrecen una visión de la mujer como una posesión del hombre.

–Pero esa es la copla ya del régimen. La copla surge en un momento de libertad absoluta, en tiempos de la República, y esa es la que me interesa. En esa época hay muchas coplas que defienden el papel de una mujer activa, rebelde y que decide por sí misma. El mito de 'Carmen', por ejemplo. Pero cuando llega el régimen la copla es más sufridora y dibujan a una mujer sometida al hombre.

–¿Se ha superado ya esa España que despreciaba a Miguel de Molina?

–Yo creo que no. Viendo el panorama político, sigue habiendo dos Españas y sigue habiendo un desprecio tremendo por los artistas. No de una manera tan violenta como lo sufrió Miguel y otros muchos, pero sigue existiendo. La medida del IVA, el sometimiento que tenemos constante… Por ejemplo, a los actores contratados para los teatros públicos nos tratan como si fuéramos proveedores. Tardan mes y medio en pagarnos. Y eso es porque Hacienda ha hecho una intervención, es una medida política de sometimiento.

–Entonces, Miguel de Molina seguiría siendo hoy una 'rara avis'.

–Totalmente. Seguiría siendo un personaje con sus fans, pero también tendría muchos detractores. Él era un provocador, alguien con una visión particular y genuina del arte.

–Hace cuatro años estrenó el espectáculo en el Echegaray y ahora vuelve pero al Teatro Cervantes. ¿Qué ha pasado por el camino?

–El espectáculo ha cambiado. El director es nuevo, todo el equipo artístico lo es. Ha ganado muchísimo estéticamente, en dramatismo y en empaque teatral. Es un espectáculo mucho más cuidado.

–Se puede estar toda una vida en el teatro, que si no se hace televisión…

–Es así. Llevo 27 años en el teatro y el público en general no me conoce, pero la gente de la profesión sí.

–¿Echa en falta la llamada del cine?

–Me gustaría. La forma de trabajar es diferente y la manera de aprenderlo es hacerlo. Cuando he hecho cosas y empiezo a degustar la forma y el trabajo, ya he terminado (risas). Me encantaría, pero la mejor escuela para pasar al cine es la televisión. Eso sería maravilloso.