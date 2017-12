Entré en 2017 embria- gada por la tragedia del 'Holandés errante' de Wagner, con una puesta en escena de la Fura del Baus capaz de atraer mi atención durante toda la representación, a pesar de ser mi primera ópera. Me gustó tanto la experiencia de entrar en un mundo tan desconocido como complejo y fascinante, que seguí practicando en teatros tan hermosos como el de La Fenice en Venecia. Sin embargo el año empezó en clave de soul, la vocalista Martha High interpretó en La Trinchera una de las mejores versiones de 'I'd rather go blind' que he escuchado en directo, si Etta James levantara la cabeza sería para aplaudir. La leyenda de John Mayall no creció en su concierto en el Cervantes, el artista se limitó a vivir de las rentas y fue poco generoso al no dejar brillar a los músicos que le acompañaban.

En marzo entrevisté a Fred Wesley y conocí la historia de cómo nació el funk de primera mano. Descubrí a Her en París, no es un título de una peli de Woody Allen, es lo que ocurrió en primavera en la Sala La Gaite Lyrique. Viajé a Granada para escuchar un disco revelación, no de una banda nueva sino de una banda sorprendente, porque Los Planetas han vuelto a hacer historia con su 'Zona Temporalmente Autónoma'. El verano empezó con Franco Battiato y casi acaba cuando se bajó del escenario, sentir la poesía que vive en este señor y que transmite casi telúricamente, es tan difícil de explicar como de renunciar a ella. En agosto Ben Harper fue una verdadera sorpresa, no solo porque no lo imaginaba actuando en Starlite sino porque me gustó mucho más de lo que esperaba y esperaba mucho. Noviembre sonó a jazz en la última edición de este festival de Málaga, un evento que crece en calidad cada año.

También hubo decepciones, Nick West no apareció en el Sonora, ni Jose James en Oslo ni Devendra Banhart en Berlín, una falta de respeto hacia sus devotos. Y me perdí muchos conciertos, aún quedan años para que mi hijo pueda acompañarme, mientras seguiré en el embarcadero esperando que pase el barco que desconecta de la vida que no queremos vivir.