Carmen Iglesias: «La eclosión feminista que vivimos es fruto de años de activismo» Carmen Iglesias, durante la entrevista. / Fernando Torres La presidenta de la Real Academia de la Historia visita Alhaurín de la Torre para presentar el Diccionario Biográfico Electrónico en las jornadas 'Internet en el siglo XXI' FERNANDO TORRES Jueves, 14 junio 2018, 01:04

Es la primera mujer al frente de la Real Academia de la Historia (RAH). Desde el año 2014, la académica Carmen Iglesias representa el avance de la mujer en el mundo académico e institucional gracias a su meteórico ascenso. Su labor en el mundo de la investigación la ha mantenido siempre muy cerca de la Casa Real, llegando a ser nombrada, también en el 2014, duquesa de Gisbert por el Rey Juan Carlos I. Ayer visitó Málaga para participar en las jornadas 'Internet en el siglo XXI' de Alhaurín de la Torre, donde compartió escenario con la escritora Elvira Roca y presentó las claves del Diccionario Biográfico Electrónico, el gran proyecto digital de la RAH.

-¿Cómo quedará reflejado el feminismo de 2018 en la Historia?

-Creo que este último año está unido a todo un proceso profundo de hace mucho. No solo lo digo como historiadora sino como persona, como mujer y como activista que he sido durante toda mi vida. Siempre he dicho, desde los setenta, que el siglo XXI sería de las mujeres. En los ochenta comenzamos a ver que la mujer se transformó y comenzó a percibirse de otra manera. La eclosión que vivimos es fruto de años de activismo.

-En el día de la mujer las calles se llenaron. ¿Cómo se sintió?

-Muy contenta por la ebullición que vi en las ciudades. Me sentí muy bien de ver que las 40 o 50 personas que nos manifestábamos por el feminismo en la Transición se han convertido en algo tan popular, es espectacular. Hay generaciones que están en todos los sitios, aunque falta tiempo para que haya paridad absoluta. Por otro lado, con las manifestaciones que hubo tras la sentencia de la Manada, me preocupada un poco el motivo. Estamos en una situación muy delicada y las sentencias de las jueces no hay que ponerlas en cuestión de una forma populista.

-¿Qué gana la sociedad con la inclusión de la mujer?

-Mucho. La energía, el talento, la inteligencia y el entusiasmo puesto por la otra mitad de la humanidad suman, siempre. Llegará el día en el que la mujer pueda tener su familia, estar casada y criar a sus hijos sin tener que renunciar a su vida profesional.

-¿Qué opina del nuevo Gobierno?

-Estamos en un momento muy delicado y me preocupan las alianzas que ha hecho Sánchez para estar ahí. Son alianzas envenenadas que exigen su pago. Con respecto al mayor número de ministras, es la prueba de que hay una eclosión, es una forma de agradar y de demostrar que se puede, que no es tan difícil.

-Usted es la primera mujer al frente de la RAH...

-La primera en la Historia, en sus 300 años. En la RAH y en el resto de las reales academias del siglo XVIII, no hay ninguna otra mujer directora, sólo la hubo en la de Farmacia, que es más reciente. Asumí el cargo con mucha ilusión, muy emocionada porque las academias han mantenido desde su origen un alto grado de independencia. Sus integrantes no los elige el Consejo de Ministros, sino que se hacen votaciones secretas.

-¿El hecho de ser mujer le ha supuesto alguna traba?

-No, abiertamente no -ríe-. Hombre, todos sabemos que hay un sector en el que hay algunos que en su interior no está muy satisfecho. La verdad es que las veces que me han elegido ha sido siempre por una abrumadora mayoría.

-Se encuentra inmersa en la presentación del Diccionario Bibliográfico Electrónico...

-Sí. Es un proyecto que comenzó hace quince años, pero que se ha convertido en una nueva planta por completo. Para empezar porque se decidió que incluyese solo a personajes ya fallecidos. Además, la forma de actualizar las biografías y de repasar el consejo editorial ha sido un proyecto muy novedoso ya que no es solo una suma de 45.000 biografías, sino que crea un vínculo entre todas las biografías, con un gran buscador de alta tecnología. Es un paseo por la Historia dando saltos de una vida a otra. Es una penetración transversal a la Historia de España, ya que la herramienta permite conectar a las personas de forma pionera (estamos en el top internacional con esa parte). La biografía de, por ejemplo, el Greco, está conectada con la de Dalí, Picasso, Saura... permite ver la influencia de cada biografiado. Además aparecen las personas similares alrededor, con el mismo oficio o cualquier parámetro que se quiera enlazar, sin límite.

-Suena complejo de realizar.

-Es una herramienta inacabada e inacabable. Está continuamente actualizándose y añadiendo información. Además, tiene un eje geográfico apasionante porque no es solo la península ibérica, sino todo el continente americano, Filipinas, Japón, China... También hemos tratado de incluir no solo a los grandes artistas y políticos, sino a cualquier persona dentro de cualquier profesión del que haya habido noticias por cualquier razón. Desde el conservero que en el siglo XIX trajo técnicas de Londres a Galicia, a maestros hispanos de sordomudos en el siglo XVI. También está la primera persona transexual o un faquir de cuenca.

-¿Cuántos profesionales han participado en el diccionario?

-Más de 5.000 historiadores y expertos. Hemos conocido a muchas personas con profesiones no vinculadas a la Historia pero que han publicado como hobby. Además han participado todas las academias de la Historia de América, así como todos nuestros correspondientes, que son los que están por todo el mundo trabajando con nosotros. Han colaborado igualmente fundaciones con archivos importantes, y ha sido una comulgación que se ha ido construyendo durante años y ha hecho que el único límite lo ponga el propio usuario.

-La clave del proyecto está en que es digital. ¿Por qué esta decisión?

-Porque intentamos llegar a toda la sociedad. No está pensada únicamente para académicos, también para curiosos, profesores, estudiantes... y la mejor manera de llegar a ellos es mediante lo digital. Está creada por Telefónica y concebida por nosotros.

-¿Está siendo aceptada?

-Está teniendo una acogida impresionante. Vamos a más de 1.000 usuarios diarios. No tenemos apenas publicidad a penas, pero es una apuesta a largo plazo. La Historia viene y va, es muy efímera. Pero el diccionario quedará.