El más difícil todavía del Circo del Sol El espectáculo 'Totem' comienza con la creación de las especies y un vistoso número sobre barra fija. / Osa Images 'Totem', que la compañía trae a Málaga en junio, lleva al límite las acrobacias con un montaje que convierte la Teoría de la Evolución de Darwin en un espectáculo FRANCISCO GRIÑÁN Enviadao Especial Barcelona Jueves, 10 mayo 2018, 00:08

La pista nos recibe con lo que parece un caparazón de tortuga. Pero esa media circunferencia simula en realidad la corteza de la Tierra. Un planeta sobre el que hace millones de años cayó un rayo que creó vida: unos anfibios que no tardan en saltar de la charca. Pero bajo esas atléticas ranas fosforitas palpitan unos acróbatas que parecen no tener límites en la barra fija. El mítico más difícil todavía circense llevado al extremo del talento y la superación humana. El Circo del Sol ha hecho de los límites del cuerpo su seña de identidad. Por eso no es extraño que la compañía canadiense haya convertido el progreso de la humanidad en la inspiración de 'Totem', un montaje en el que la teoría de la evolución de Charles Darwin se transforma en un espectáculo total en el que se respira puro circo. Una representación que el próximo 1 de junio se estrena en Málaga. Y lo hará con toda su parafernalia, ya que regresa con su Grand Chapiteau (gran carpa) que no visitaba la ciudad desde hace una década con 'Quidam' (2008).

El 'tour' de 'Totem' apura sus últimos días en Hospitalet (Barcelona), donde SUR ha visitado a la gran familia del Cirque du Soleil antes de su llegada a la capital de la Costa del Sol(eil). Un 'show' que reivindica las acrobacias y la esencia del circo. «Cada espectáculo tiene su riesgo y por eso el entrenamiento es fundamental», explica en un perfecto español el holandés Franck Hanselman, director de gira, mientras nos conduce a las entrañas del montaje. La primera parada es la cocina donde los artistas cenan pronto. Falta una hora para el comienzo de la función y el comedor está de bote en bote. Algunos ya están maquillados. Como las ranas que abren el programa, mientras otros lucen pinturas indígenas. Hoy toca comida tailandesa. Aquí también se podría hacer una historia de la evolución. La gastronómica.

La evolución de las especies es el tema central en el que se inspira este montaje creado por Rober Lepage. / Osa Images

Hanselman elige una mesa libre en una esquina. Todas están pintadas con los logotipos de títulos míticos de la compañía con sede en Montreal. Y la nuestra es precisamente una de las más conocidas. «'Alegría' no fue nuestro primer espectáculo, pero sí al que debemos nuestra fama y por ello lo vamos a recuperar el año que viene al cumplirse su 25 aniversario», apunta el director de gira, que vuelve a 'Totem' para señalar que, tras Málaga y el verano, el tour abandonará España con destino a Zúrich (Suiza). Una vida nómada que convierte a los integrantes de esta 'troupe' en una gran familia. «En el camión 54 tenemos el taller de técnicos y ellos guardan una nevera con cervezas, por lo que es nuestro centro social cuando acaba la función», apunta Franck Hanselman.

Mientras apuramos delicias tailandesas, la conversación deriva hacia las matemáticas. Todo es grande en esta producción. No solo en números. También todo el montaje que el próximo día 25 tiene previsto levantar en Málaga el mástil de su gran carpa. La familia de la pista la forman 118 personas que proceden de 28 países distintos. De todos ellos, 46 son artistas, entre acróbatas, payasos, cantantes y músicos. La cocina cuenta con doce cocineros. En cada ciudad en la que actúan contratan a 120 personas para montaje, servicios y control de accesos. Todo el tinglado mueve 78 camiones y caravanas, que cuando lleguen a Málaga ocuparan 20.000 metros cuadrados del recinto ferial Cortijo de Torres. Y bajo la gran lona cabrán sentadas 2.587 personas.

La compañía canadiense vuelve con su gran carpa después de diez años

Con la charla, el momento del comienzo del espectáculo ya se acerca. El comedor se ha quedado vacío y recorremos varias decenas de trailers y caravanas ordenados estratégicamente –siempre igual– para formar las calles de esta pequeña ciudad totémica. Y al llegar a la entrada del público, los inevitables controles de seguridad. «Estábamos en París cuando el atentado a la sala Bataclán y desde entonces hacemos este protocolo que es molesto, pero es por el bien de los espectadores», explica Hanselman, el 'alcalde' de esta localidad circense.

Astronautas saltimbanquis

Con su arranque anfibio, 'Totem' presenta sus credenciales. Esto es circo. Pura acrobacia. Y de todo tipo. Funambulistas, trapecistas, equilibristas, saltimbanquis, malabaristas, contorsionistas, gimnastas, monociclistas o patinadores van pasando por la pista con la excusa de homenajear al maestro Darwin hasta llegar a unos astronautas que se 'suspenden' en el espacio con la ayuda de unas barras rusas. Aunque aquí la auténtica evolución está en la capacidad para que cada número se complique a cada vuelta, a cada giro, a cada salto... que despiertan no pocos «ohhh». Como en el circo de toda la vida. Y entre sorpresa y sorpresa, música étnica e indígena, y un par de payasos que salpican de humor la experiencia. Y con un número de pesca, en la que la caña es lo de menos. Y la risa, lo de más.

Máscaras de los monos en la zona de vestuario del 'backstage' del Circo del Sol. / Francisco Griñán

Dos horas de espectáculo –con intermedio– y doce números después, el 'show' diseñado por el escenógrafo y director Robert Lepage revienta en aplausos el Grand Chapiteau. Y la experiencia termina con un 'bonus'. Un paseo por bambalinas, por donde todavía pululan los trapecistas con mallas amarillas que se han jugado el pellejo a unos cuentos metros de altura o la patinadora sin freno Denise Gracia-Sorta, de origen italoandaluza y protagonista indiscutible de uno de los números más espectaculares de la noche. Que ya es decir.

Los artistas terminan de estirar y se relajan en esta carpa aledaña a la principal en la que cuentan con una gran zona de entrenamiento, mientras otros se pasean en toalla después de la ducha. Se suda viendo algunas de sus proezas, así que ellos... Siguiendo a Franck Hanselman llegamos a la «salida de artistas» –suena mejor que puerta de atrás–, donde el cicerone nos cuenta los últimos detalles. Desde que fue concebido hasta que se estrenó 'Totem' pasó un año para pulir el espectáculo, que lleva de gira desde 2010. Aunque como los entrenadores de fútbol, el director del 'tour' solo piensa en el próximo partido. «Nos vemos en Málaga», se despide el director que también tiene algo de malabarista. Consigue cada día el milagro de que todo encaje en este circo. Y que parezca natural.