Denuncian la retirada de dos obras de Eugenio Chicano en una iglesia de Málaga Virgen desaparecida y actual Un especialista critica el ocultamiento de una Virgen y un Cristo del altar de la parroquia del Santo Ángel ANTONIO JAVIER LÓPEZ Viernes, 2 febrero 2018, 14:15

A principios de la década de los años 70, Eugenio Chicano firmaba una de sus mayores obras de arte urbano en su ciudad natal: el mural de Santa Rosa de Lima. Lo hacía junto al arquitecto Antonio García Garrido, que poco después le encargaba otro mural, este para la parroquia del Santo Ángel situada en la calle Ayala de la capital malagueña. Los vecinos de la zona y los obreros de las fábricas colindantes participaron en la elaboración de aquella pieza que ahora protagoniza la denuncia del historiador del arte Jorge Cabrerizo, quien critica la retirada de dos piezas del artista malagueño instaladas en esa iglesia: la 'Virgen del Copo' (1971) y el 'Cristo crucificado' (2011).

“Este conjunto es, junto con los frescos de Santa Rosa de Lima y el techo del Salón del Tronos de la Cofradía del Paso y la Esperanza, una de las obras religiosas más representativas del pintor”, destaca el especialista antes de denunciar que ambas obras han sido ocultadas por piezas más realistas. SUR se ha puesto en contacto con el Obispado de Málaga para conocer su versión sobre lo sucedido y está a la espera de respuesta por parte de los representantes de la Diócesis.

El Cristo, desaparecido y actual

“Este altar fue la primera obra que vi de Chicano cuando me trasladé a Málaga hace ocho años. Ha sido una pieza muy incomprendida, pero es una de las más importantes dentro de su producción. Hace un tiempo comprobé que la Virgen había sido tapada por un altar de estilo más realista y luego el Cristo Crucificado que Chicano donó con posteridad ha sido sustituido por otra pieza”, denuncia Cabrerizo, quien ayer mismo comprobaba que ambas obras de Chicano seguían ocultadas a la vista de los fieles.

El altar, en la actualidad

“La 'Virgen del Copo' forma parte del altar de esta parroquia desde hace casi 50 años, y el 'Cristo Crucificado' fue donado por el pintor a la Diócesis de Málaga en el año 2011 con el objeto de completar de manera estilísticamente coherente el conjunto para su uso litúrgico”, añade el historiador. “En la actualidad, ninguna de las dos piezas de arte religioso se encuentra en la ubicación para la que fueron ideadas”, sigue Cabrerizo.

Cuestionado por SUR esta misma mañana, Chicano ha confirmado que ha tenido noticia de este suceso, si bien su delicado estado de salud durante los últimos meses le ha impedido trasladarse a la parroquia para comprobar el estado de su obra. “No quiero entrar en ninguna polémica, pero me parece una barbaridad. Hay que respetar la obra de arte de los artistas”, lamenta el artista malagueño.

Para Cabrerizo, la decisión de ocultar ambas obras “constituye un atentado contra la obra del artista Eugenio Chicano y contra el patrimonio artístico y religioso de la ciudad de Málaga”. Y añade el especialista: “Si ambas imágenes no hubiesen sido acertadas para el culto, la 'Virgen del Copo' no hubiera presidido el altar desde hace casi cinco décadas y el 'Cristo Crucificado', regalo del pintor, no hubiese sido aceptado en 2011 por la Diócesis de Málaga y colocado en el altar, donde se encontraba hasta hace poco”.