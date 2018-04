Delirio eclecticista: Palacete en la calle Pedro Mantuano

El eclecticismo arquitectónico se caracteriza por combinar elementos de distintos estilos históricos. Existe una proporcionalidad inversa entre el número de estilos a combinar y las posibilidades de que el resultado sea agraciado, de modo que si se introducen en la coctelera una arquería barroca, una cúpula islámica, un palacio florentino y un castillo napolitano hay que temer que -una vez agitados los ingredientes- lo que salga de allí no tenga ni pies ni cabeza. Pero el experimento ya se hizo en ese Limonar pequeño que es el último tramo de la avenida de Carlos Haya y, contra todo pronóstico, el híbrido tiene un aspecto estupendo. No sabemos lo que opinarán los puristas acerca del precioso caserón, pero no cabe duda de que el arquitecto que lo diseñó estuvo inspirado.