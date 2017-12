Algunas definiciones de los nuevos términos de la RAE 01:15 Posverdad, buenismo, postureo, aporofobia, clicar, chusmear, mariposear, pasada o acoso escolar se incluyen entre sus más de 3.300 nuevos vocablos y acepciones MIGUEL LORENCI Madrid Miércoles, 20 diciembre 2017, 19:40

Algunas definiciones de los nuevos términos:

Acoso: [Adición de forma compleja]. ? acoso escolar. m. En centros de enseñanza, acoso que uno o varios alumnos ejercen sobre otro con el fin de denigrarlo y vejarlo ante los demás.

Amusia: [Adición de artículo]. f. Med. Incapacidad de reconocer o reproducir tonos o ritmos musicales.

Aporofobia: [Adición de artículo]. (Del gr. ?????? áporos 'pobre' y -fobia). f. cult. Fobia a las personas pobres o desfavorecidas.

Asana: [Adición de artículo]. (Del sánscr. asana, de la raíz as- 'sentarse'). m. En ciertos tipos de yoga, postura corporal.

Ataché: [Adición de artículo]. (Del fr. attaché; en acep. 2, del ingl. amer. attaché, y este acort. del ingl. attaché case; literalmente 'maletín de agregado'). m. y f. 1. agregado (? funcionario diplomático). ? m. 2. Maletín para llevar documentos.

Audiolibro: [Adición de artículo]. (De audio- y libro). m. Grabación sonora del texto de un libro.

Bombín: [Adición de acepción]. ? 2. Bomba pequeña para hinchar las ruedas de una bicicleta.

Bombín: [Adición de acepción]. ? 3. Esp. Pieza de una cerradura que se mueve cuando se introduce y se gira la llave.

Británico, ca: [Adición de acepción]. ? 4. Dicho del humor: Caracterizado por la ironía fina y el sarcasmo disimulado atribuidos a los británicos. [Adición de acepción]. ? 5. Dicho de la puntualidad: Rigurosa, exacta.

Buenismo: [Adición de artículo]. m. Actitud de quien ante los conflictos rebaja su gravedad, cede con benevolencia o actúa con excesiva tolerancia. U. m. en sent. despect.

Chakra: [Adición de artículo]. (Tb. chacra ? Voz sánscr., que significa 'círculo' o 'disco'). m. En el hinduismo y algunas filosofías orientales, cada uno de los centros de energía del cuerpo humano que rigen las funciones orgánicas, psíquicas y emotivas.

Chicano, na: . adj. 1. [Enmienda de acepción]. Dicho de una persona: Que es de origen mexicano y vive en los Estados Unidos de América, especialmente en las áreas fronterizas con México. U. t. c. s.

Chusmear: [Adición de artículo]. intr. 1. coloq. Arg., Par. y Ur. Hablar con indiscreción o malicia de alguien o de sus asuntos. ¿Otra vez están chusmeando sobre los vecinos? ? 2. coloq. Arg., Hond., Par. y Ur. Husmear, fisgar, curiosear. Estuve chusmeando un poco en la habitación. U. t. c. tr. Se puso a chusmear mi ropa en el armario. ? tr. 3. coloq. Arg., Par. y Ur. Contar algo con indiscreción o malicia. Le chusmeó todo lo sucedido.

Comadrear. intr: [Enmienda de 1.ª acepción]. coloq. Chismear, murmurar.

Cracker: [Adición de artículo]. m. y f. Inform. pirata informático.

Desalador, ra: [Adición de artículo]. adj. 1. Que desala1. ? f. 2. desalinizadora.

Espadón: [Adición de acepción]. ? 2. coloq. Militar golpista.

Fair play: [Adición de artículo]. (Voz ingl.). m. Juego limpio.

Hacker: [Adición de acepción]. m. y f. . ? 2. Inform. Persona experta en el manejo de computadoras, que se ocupa de la seguridad de los sistemas y de desarrollar técnicas de mejora.

Halal: [Adición de artículo]. (Del ár. ?alal 'permitido, no contrario a la ley'). adj. 1. Dicho de la carne: Procedente de un animal sacrificado según los ritos prescritos por el Corán. ? 2. Dicho de un menú, de un producto alimenticio, etc.: Que no está elaborado con carne de cerdo ni con carne no halal y que no contiene alcohol ni conservantes. ? 3. Dicho de un establecimiento: Que vende o sirve productos halal.

Holter: [Adición de artículo]. (Voz ingl.). m. 1. Med. Prueba diagnóstica en la que un dispositivo registra en un monitor durante varias horas la actividad del corazón de un paciente por medio de electrodos colocados en su torso. ? 2. Med. monitor Holter. ? 3. Med. Gráfico resultante de un holter (? prueba).

Hummus: [Adición de artículo]. (Tb. humus. ? Del ár. hummus 'garbanzo'). m. Pasta de garbanzos, típica de la cocina árabe, aderezada generalmente con aceite de oliva, zumo de limón, crema de sésamo y ajo.

Machismo: [Adición de acepción]. ? 2. Forma de sexismo caracterizada por la prevalencia del varón. En la designación de directivos de la empresa hay un claro machismo.

Macho: [Enmienda de acepción]. Hombre en que supuestamente se hacen patentes las características consideradas propias de su sexo, especialmente la fuerza y la valentía. U. t. c. adj. Se cree muy macho. U. t. en sent. despect.

Mariposear: [Adición de acepción]. ? 3. Andar o vagar de un lugar a otro cambiando de objeto de interés o sin propósito establecido.

Pasada: [Adición de acepción]. ? 10. coloq. Esp. Cosa exagerada, extraordinaria, fuera de lo normal. U. en sent. ponder. Mira ese avión, ¡qué pasada! Qué pasada DE fiesta.[Adición de forma compleja]. ? una pasada. loc. adv.coloq. Esp. Mucho o muy. Me dolía una pasada. Es una pasada DE bonito.

Perro, rra: [Adición de forma compleja]. ? perro faldero. m. coloq. Persona que acompaña a otra de manera asidua y servil. U. m. en dim.

Pinchar: intr. . ?11. [Adición de acepción]. clicar. Pinchar en la ventana. U. t. c. tr. Pinche este icono.

Pinqui: [Adición de artículo]. (Tb. pinky. ¨ De Pikys®, marca reg.). m. Esp. Prenda femenina que cubre la planta, el talón y los dedos del pie, y que se pone para proteger este del calzado.

Porro: [Adición de artículo]. m. 1. Música y canto originarios de la costa norte de Colombia, con influencia de los ritmos africanos. ? 2. Baile que se ejecuta al compás del porro.

Postureo: [Adición de artículo]. m. coloq. Esp. Actitud artificiosa e impostada que se adopta por conveniencia o presunción.

Posverdad: [Adición de artículo]. (De pos- y verdad, trad. del ingl. post-truth). f. Distorsión deliberada de una realidad, que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales. Los demagogos son maestros de la posverdad.

Saga: [Adición de acepción]. ? 3. Estirpe familiar.

Saltear: [Adición de acepción]. ? 8. coloq. Arg., El Salv., Méx. y Par. saltar (? omitir).

Sexo. m: [...] ? sexo débil. m. [Enmienda de acepción de forma compleja]. Conjunto de las mujeres. U. con intención despect. o discriminatoria. . ? sexo fuerte. m. [Enmienda de acepción de forma compleja]. Conjunto de los varones. U. en sent. irón.

Sharía: [Adición de artículo]. (Tb. sharia. ? Del ár. sari'a 'camino'). f. Ley religiosa islámica reguladora de todos los aspectos públicos y privados de la vida, y cuyo seguimiento se considera que conduce a la salvación.

Subjetivo, va: [Adición de acepción]. ? 3. Cinem. Que adopta la perspectiva de un personaje. Plano subjetivo, cámara subjetiva.

Táper: [Adición de artículo]. (De Tupperware®, marca reg.). m. Recipiente de plástico con cierre hermético, que se usa para guardar o llevar alimentos.

Travelín: [Enmienda de lema]. trávelin.

Vallenato: [Adición de artículo]. m. 1. Música y canto originarios de la región caribeña de Colombia, normalmente con acompañamiento del acordeón. ? 2. Baile que se ejecuta al ritmo del vallenato.